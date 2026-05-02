英超│卡域克退出前曼聯球員群組 直言留低覺得奇怪 「俾佢地暢所欲言」

曼聯明晚(3日)英超將會主場對利物浦，贏波肯定可以取得來季歐聯席位，完成今季最大任務。該隊看守主教練卡域克(Michael Carrick)趁雙紅會前接受《天空體育》訪問，大談目前的執教情況，以及一些個人話題，他表示自己己退出與一眾舊曼聯隊友的Whatsapp群組，指留下的感覺很怪，離開讓他們可以暢所欲言，但他亦補充退群並非與他們不是朋友，相反大家仍然關係良好。

卡域克稱已退出前曼聯隊友群組

卡域克接受《天空體育》的訪問時，談到與一眾曼聯舊隊友的關係。他在1月份成為曼聯看守主教練，同時有不少紅魔隊友，包括朗尼、史高斯、加利尼維利及里奧費迪南等現時擔任評述員，彼此的角色有衝突，史高斯及加利尼維利更不時批評其執教表現。記者問他是否有由前曼聯球員組成的Whatsapp群組時，他直言有，並透露自己最初在群組內，但現時已經退出。

退群想令大家可暢所欲言

他指出退群的原因：「身在其中，我覺得有點奇怪。不是說我和他們不是朋友，反而我和很多人仍保持聯繫。但我想讓他們留一個空間，讓他們說自己想說的話。」卡域克續指群組內大部份都是2009至13年間效力曼聯的成員，任何人都有，彼此的關係與任何工種一樣，有些會非常親密，部份平時不會聯絡，偶然碰到會寒暄。

透露與朗尼關係最好

這名44歲教頭指最親密的舊曼聯隊友是朗尼，還有費查、莊尼伊雲斯、吉遜、湯卡華利、韋碧克等，同時亦與里奧費迪南和維迪保持緊密聯繫及交流。然而好友名單內沒有加利尼維利及史高斯，未知會否與2人經常批評他有關。