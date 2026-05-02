中超│陳晉一入世界波 連續2輪士哥9場入3球 惜上海申花被逆轉負成都蓉城
更新時間：15:10 2026-05-02 HKT
發佈時間：15:10 2026-05-02 HKT
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上海申花的港將陳晉一在周五中超射入世界波，連續2輪士哥之餘，聯賽開季頭9場入3球風頭一時無倆。然而今場一度領先兩球的申花，在補時連失2球，最終被榜首的成都蓉城逆轉輸2:3。
陳晉一左腳勁射開紀錄 9輪入3球
面對榜首的成都蓉城，上海申花開賽就踢得虎虎生威，左閘陳晉一更先開紀錄。這名23歲港將於16分鐘接應特謝拉的橫傳，控定後在禁區外左腳勁射破網，連續2輪中超取得入球。「一仔」的隊友古爾於38分鐘亦有進帳，助申花領先兩球，但他們於換邊前被敵將菲臘比施華倒掛破網，被追成較接近紀錄，到下半場補時階段後防更接連犯罪行錯，被菲臘比和威靈頓施華各入一球，最終輸2:3，5連勝走勢告一段落，亦是球隊自2013年8月以來首次於中超領先2球的情況下倒輸。
「一仔」與亞歷斯祖上演港將邊路對決
陳晉一未能以勝仗祝賀士哥，但他今季腳風大順，中超開季頭9輪攻入3球，並列為隊中3號射手，僅次於7球的拉達奧和5球的古爾。值得一提，成都蓉城於62分鐘換入右閘亞歷斯祖，與「一仔」上演港將邊路對決，後者領軍全取3分保住榜首席位告終。
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