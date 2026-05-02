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英超│列斯聯3:1般尼 累積43分歷史證明夠分護級

足球世界
更新時間：14:27 2026-05-02 HKT
發佈時間：14:27 2026-05-02 HKT

周五英超獨腳戲，列斯聯主場3:1輕取篤定降班的般尼，取得護級關鍵3分。該隊完成這場第35輪的比賽後，累積至43分，比18位踢少一場的熱刺多9分，數字上仍未肯定上岸，但英超歷史上從未有43分的球隊需要降班，從過去的歷史顯示他們已「夠分」護級。

列斯聯領先18位熱刺9分

今場列斯聯憑中場安東史達治、前鋒卡維特利雲和鋒將諾亞奧卡科各入一球，3:1擊敗末段由盧姆泰查奧拿破蛋的般尼，將聯賽不敗走勢增至6場，期間收錄3勝3和。列斯完成今場後將積分增至43分，暫時壓過紐卡素升上14位，同時比明晚才出戰的熱刺多9分，數字上雖未百分百確保上岸，但已接近護級成功。

英超從未有球隊43分要降班

再者英超歷史上從未有球隊取得43分或以上需要降班，數據證明他們已「夠分」完成護級任務。而球隊成功走出之前的低迷走勢，鋒將諾亞奧卡科應記一功，連同今仗他在過去7輪英超收錄6入球1助攻，相反頭21次於聯賽出場只入2球，表現脫胎換骨。

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