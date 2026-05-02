世界盃2026‧列強點評｜森巴兵團換帥安察洛堤再出發 前場粒粒皆星 惟後場成隱患

五冠王巴西雖然依然是世界盃常客，但近年統治力下降，近年求變聘名帥安察洛堤執掌教鞭，鋒線在手握雲尼素斯祖尼亞等巨星下星光熠熠，然而後防問題成隱患，森巴軍團今屆能否為球衣再添一星成一大看點。

安察洛堤接任主帥 巴西劍指重回世界之巔

最近2屆世界盃巴西都折戟8強告終，近年最好成績已經要追溯到2014年的巴西世界盃位列第4，去年森巴軍團選擇換帥求變，聘請到手握5個歐聯冠軍的安察洛堤執教，然而安帥執教風格更傾向典型歐洲足球，著重戰術、傳控和身體對抗等，與講求個人實力和技術的巴西足球大相逕庭，令人好奇踢法和戰術上的改變能否可助巴西重返巔峰。

強大火力難招架 後場或成隱患

對巴西而言前場選擇必定是「幸福的煩惱」，除了安帥在皇馬時期的愛將雲尼素斯祖尼亞外，仍有最近在紅魔勢頭正盛的馬菲斯根夏、祖奧柏度以及拉芬夏等頂尖前場，進攻能力毋庸置疑，但防線或成最大隱憂，雖然有頂級中堅馬昆奴斯哥利亞和能擔任防中的老大哥卡斯米路坐陣，但恐怕防守力量仍未足夠，或成森巴軍團重奪大力神盃的最大隱憂。

巴西世界盃C組賽程

日期 開賽時間(香港時間) 對手

14-06 清晨6:00 摩洛哥

20-06 早上8:00 海地

25-06 清晨6:00 蘇格蘭

巴西焦點球員

雲尼素斯祖尼亞(Vinicius Junior)

位置：前鋒

出生日期：12-07-2000

效力球會：皇家馬德里

國際賽上陣/入球：47場/8球

雲尼素斯祖尼亞(Vinicius Junior)。AFP

卡斯米路(Casemiro)

位置：中場

出生日期：23-02-1992

效力球會：曼聯

國際賽上陣/入球：84場/8球

卡斯米路(Casemiro)。AFP

馬昆奴斯哥利亞(Marquinhos)

位置：後衛

出生日期：14-05-1994

效力球會：巴黎聖日耳門

國際賽上陣/入球：104場/7球

馬昆奴斯哥利亞(Marquinhos)。AFP