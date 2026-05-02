英超｜專家小組裁定加比爾頭撞夏蘭特應被逐 VAR當時未有介入決定正確

英超賽會的獨立判決小組（Key Match Incidents Panel）近日作出裁決，認定阿仙奴後衛加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）在4月19日對陣曼城的天王山之戰中，頭撞對方前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）的動作，理應被直接紅牌驅逐離場。這一「遲來的判決」，再次引發了關於球證執法及球員應否「插水」的激烈討論。

阿仙奴的加比爾馬加希斯(左)，全場緊釘曼城的艾寧夏蘭特(右)。路透社

加比爾馬加希斯(中)頭頂艾寧夏蘭特(右)，球證(左)只輕判黃牌。法新社

加比爾馬加希斯(左)頭頂艾寧夏蘭特(右)，球證只輕判黃牌。美聯社

加比爾馬加希斯(左)頭頂艾寧夏蘭特(右)，球證只輕判黃牌。美聯社

球證僅出示黃牌 VAR未有介入

在該場關乎冠軍誰屬的關鍵大戰中，加比爾與夏蘭特發生激烈口角，期間加比爾有一個明顯的頭部前傾動作，撞向夏蘭特。然而，當值球證安東尼泰萊（Anthony Taylor）在近距離觀察後，認為加比爾的動作「不具過度的侵略性或暴力」，僅向其出示了一面黃牌。由於球證已明確表示自己看到了整個過程，VAR球證亦難以介入並推翻其判決。

專家小組：構成暴力行為

然而，在賽後覆核中，由五人組成的英超獨立判決小組，以三比二的投票結果，裁定球證泰萊的判決過於寬鬆。小組認為，加比爾額外的頭部前傾動作，已構成了暴力行為，應被罰紅牌。

不過，儘管裁定應為紅牌，但小組中亦有四名成員認為，由於當值球證已清楚看到事件並作出判決，VAR不作介入的決定是正確的。

夏蘭特「君子風度」反成全對手

若加比爾當時被直接逐離，他將會面臨三場停賽的處罰，這無疑會對阿仙奴的爭標之路，構成沉重打擊。事件中，夏蘭特在被頭撞後，並未有順勢倒地，其「君子風度」反而「幫助」了對手逃過一劫。

曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）對此便大感不滿：「我知道夏蘭特的行為。我想起了洛迪對陣諾定咸森林時的情況，對手是一位『偉大的藝術家』（指插水），結果洛迪被罰停賽三場。夏蘭特沒有這樣做，但這是球證的決定。」

夏蘭特本人亦直言：「如果我像其他人一樣倒下，那肯定是一張紅牌。但這不是我會做的事，我父親教我要站起來。」這位挪威神鋒的「老實」，最終令加比爾避過了一劫，亦為今季激烈的英超爭標戰，留下了具爭議性的一筆。