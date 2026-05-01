港超聯爭標組｜丹尼爾入球後指天悼祖父 姚浩明首次生日入波感難忘

東方勞動日出擊，港超聯爭標組在旺角大球場鬥高力北區，最終東方以3:1擊敗北區收3連勝，建首功的丹尼爾入球後指天，他表示是為了悼念自己受傷期間過身的祖父，而姚浩明則表示首次在生日出戰，兼且入到波感到難忘。

丹尼爾入波一個指天的慶祝動作紀念已故祖父。攝影：魏國謙

丹尼爾坦言球隊暫時不需要他，所以也不會留在東方。攝影：魏國謙

丹尼爾入波紀念已故祖父 來季去向未明

丹尼爾上半場為東方打開記錄，亦是在他受傷相隔1年多後首個入球，他賽後表示：「很開心終於可以入球，自我受傷以來已經一年多，我都沒有入球，好高興終於有入球，亦為球隊全取三分感到高興。」而他入球後有一個指天的慶祝動作，丹尼爾表示是為了紀念已故的祖父：「因為在我動手術後大約三天我的祖父去世，所以這球是獻給他。」而對於來年去向，他則坦言球隊暫時不需要他，所以也不會留在東方，但暫時也未和去向如何。

姚浩明表示來季去向未知。攝影：魏國謙

今日「牛一」的姚浩明後備上陣，兼在尾段埋齋助力球隊以3:1獲勝。攝影：魏國謙

姚浩明生日入波感難忘

今日「牛一」的姚浩明後備上陣，兼在尾段埋齋助力球隊以3:1獲勝，被問到生日入球的感覺時他表示：「好開心，始終都係今季第一球，同埋喺自己生日入波都係第一次。其實落到場個感覺落到場都係一樣，落到場都希望贏，加埋一個特別嘅日子入波就難忘啲。」他而提到今季在東方從盧比度和明奴托利斯學到很多，對自己的教練工作亦有幫助，提到來季去向：「來季去向未知，可能專注返教練生涯，或者如果有球隊需要我再睇下點。」

記者/攝影：魏國謙