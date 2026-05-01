英超｜曼聯換血！ 傳睇中韋斯咸左閘迪奧夫頂替馬拉西亞

隨著在主場擊敗賓福特後，重返歐聯的希望愈趨濃厚，曼聯已開始積極部署今夏的轉會大計。據英國《衛報》報導，「紅魔鬼」已將目光鎖定在護級份子韋斯咸的塞內加爾左後衛馬歷迪奧夫（Malick Diouf）身上，希望將其收歸旗下，以頂替已在球隊失去位置的荷蘭守將杜維爾馬拉西亞（Tyrell Malacia）。

迪奧夫攻守兼備 引紅魔垂青

年僅21歲的迪奧夫，去年夏天才以1900萬英鎊（約2.02億港元）的身價，從布拉格斯拉維亞加盟韋斯咸。儘管球隊今季戰績不佳，深陷護級漩渦，但迪奧夫的表現卻備受肯定。他今季在各項賽事中，已為「鎚仔幫」貢獻了5次助攻，其出色的助攻能力及穩健的防守，正是吸引曼聯垂青的主要原因。據報，曼聯希望引入迪奧夫，為正選左後衛勞基梳爾（Luke Shaw）帶來良性競爭，並計劃在今夏放棄已淪為「失意人」的馬拉西亞。

韋斯咸未有表態

韋斯咸方面，已意識到曼聯對迪奧夫的興趣，但暫時未有就是否願意聽取報價，作出任何表態。迪奧夫與「鎚仔幫」主帥紐奴（Nuno Espirito Santo）關係密切，是球隊護級的關鍵一員，相信韋斯咸不會輕易放人。

此外，據報除了曼聯外，至少還有一家英超球會，對這位塞內加爾新星虎視眈眈，令這場爭奪戰，更添變數。

中場仍是收購首要目標

儘管對迪奧夫感興趣，但報導亦指出，曼聯今夏轉會窗的首要任務，仍然是引入一名新的中場中球員。紐卡素的東拿利（Sandro Tonali）、白禮頓的卡路士巴利巴（Carlos Baleba）及諾定咸森林的艾利洛安達臣（Elliot Anderson）等，均在「紅魔鬼」的收購名單之上。雖然帥位誰屬仍未有定案，但曼聯在中場的組軍工作，已迎來好消息。球隊早前已成功與青訓小將明奈（Kobbie Mainoo）續下一紙五年長約，為中場的未來，打下了一支強心針。