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英超｜護級失敗即「斬帥」！ 般尼辭退柏加力邀比拿美回歸執教

足球世界
更新時間：15:16 2026-05-01 HKT
發佈時間：15:16 2026-05-01 HKT

般尼重返英超僅一季便再次不幸降班，球會在護級失敗八天後，在周三宣佈已與領隊史葛柏加（Scott Parker）達成共識，雙方同意解約。據英國傳媒報導，般尼已將鎖定現任威爾斯國家隊主帥，兼球隊前助教比拿美（Craig Bellamy）為新帥目標，期望能說服他「回巢」，帶領般尼在下季的英冠重新出發。

戰績慘淡 柏加「和平分手」

般尼在4月22日以0:1不敵曼城後，正式宣告英超護級失敗，這是他們近三季內第二次降落英冠。球隊今季在聯賽中，34場僅取得4勝，最近8場比賽更只取得1分，戰績慘不忍睹。此外，他們在本土盃賽中，亦分別被來自英甲的球隊淘汰，表現令人失望。
柏加在2024年7月接掌般尼，並在首季便帶領球隊以英冠亞軍的身份，成功重返英超。對於離任，他表示：「在過去兩年，能帶領這家偉大的球會，是一種巨大的榮幸。我享受我們共同旅程的每一刻，但感覺現在是雙方朝不同方向前進的正確時機。」

簽比拿美需付70萬鎊解約金

據悉，般尼視比拿美為接任的理想人選。比拿美曾在前主帥高柏尼（Vincent Kompany）麾下，於般尼擔任教練，對球會有一定程度的了解。然而，般尼要成功招攬他，卻面臨兩大阻力。首先，比拿美目前非常享受其在威爾斯國家隊的工作，並對能帶領球隊出戰2028年由英國及愛爾蘭合辦的歐國盃，感到非常期待。其次，據報他對般尼現有的陣容，以及今夏可能需要進行的大規模重建工作，抱持一定的保留態度。此外，若要從威爾斯足總手上「搶人」，般尼將需要支付至少70萬英鎊（約690萬港元）的解約金。

謝拉特亦為傳聞人選

除了比拿美外，另一位傳奇球星謝拉特（Steven Gerrard）亦被指與帥位扯上關係，但據報雙方並未有正式接觸。目前，球會已任命助教米克積遜（Mike Jackson）為看守領隊，直至球季結束。他將會帶領球隊，完成餘下的四場聯賽。

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