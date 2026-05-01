世界盃2026｜FIFA主席恩芬天奴派定心丸：伊朗肯定會參賽！

正當外界對伊朗能否順利參加今夏在美國、加拿大及墨西哥舉行的世界盃，抱持懷疑態度之際，國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）在周二的FIFA大會上，一錘定音，堅稱伊朗「肯定會」參加今屆賽事，並呼籲各界應以足球團結世界，而非製造分裂。

伊朗足總主席被拒入境加拿大

早前，原定前往加拿大溫哥華出席FIFA大會的三人伊朗足協代表團，在抵達多倫多機場時，其中一人（據報為足總主席Mehdi Taj）被拒絕入境。其餘兩人為表抗議，亦選擇不出席大會。此事件，令伊朗參賽的前景再次蒙上陰影。

據報，Mehdi Taj曾是伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的指揮官，而加拿大自2024年起，已將該組織列為恐怖主義實體。儘管加拿大政府曾向他發出臨時居民許可證，但最終似乎被撤銷。

恩芬天奴：我們必須團結

然而，FIFA主席恩芬天奴在會上，對伊朗的參賽資格，表達了堅定的支持。他說：「讓我一開始就直接確認，伊朗肯定會參加2026年FIFA世界盃。原因很簡單，因為我們必須團結，我們必須將人們聚集在一起。」

他續說：「世界上已經有足夠多的問題，有足夠多的人試圖在世界各地製造分裂。如果沒有人嘗試團結，我們的世界會變成怎樣？我們必須這樣做，而我們有這個機會。」

美伊或在32強碰頭

伊朗今屆世界盃被編入G組，將會先後對陣新西蘭、比利時及埃及，其中兩場分組賽將會在美國洛杉磯舉行。若伊朗與美國均在各自的小組中，以次名出線，兩國將會在32強的淘汰賽中碰頭，重演2022年卡塔爾世界盃分組賽的對決。

儘管恩芬天奴信心滿滿，但外界仍擔心，伊朗代表團在今夏入境美國時，可能會遇到類似的阻滯。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）上周曾表示，歡迎伊朗球員參賽，但暗示其足總的部分成員，可能會遇到困難。

恩芬天奴宣佈競逐連任

此外，恩芬天奴亦在會上，首次正式宣佈將會在明年的FIFA大會上競逐連任，尋求其第三個完整任期。這位瑞士籍意大利裔律師，自2016年接替白禮達（Sepp Blatter）以來，已擔任FIFA主席多年，若成功連任，其任期將可能長達15年。