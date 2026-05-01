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歐霸盃｜安達臣「收山腳」逃紅牌 艾馬利怒轟VAR：你在哪裏？(有片)

足球世界
更新時間：14:13 2026-05-01 HKT
發佈時間：14:13 2026-05-01 HKT

阿士東維拉在周四的歐霸盃四強首回合中，作客以0:1不敵諾定咸森林，晉級決賽的形勢，蒙上了一層陰影。然而，賽後最引人關注的並非比賽的勝負，而是維拉主帥艾馬利（Unai Emery）對VAR（視像助理球證）執法標準的強烈不滿。他怒斥VAR對艾利諾安達臣（Elliot Anderson）向奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）施以「收山腳」竟然毫無表示，並要求歐洲足協就此作出解釋。

屈堅斯差點被踢斷腳

事發於上半場中段，森林中場艾利諾安達臣在一次拼搶中，以一記極其危險的「鞋釘送」飛剷，直接踢向維拉前鋒奧尼屈堅斯的腳踝。從比賽畫面可見，屈堅斯的腳踝幾乎被踢至變形，場面觸目驚心。然而，球證對此僅作口頭警告，而負責VAR的球證，亦未有介入。

VAR介入十二碼卻無視「收山腳」

諷刺的是，在下半場，VAR卻就一個相對輕微的手球犯規，介入了比賽。當時，森林的傳中球擊中了維拉後衛盧卡斯迪治尼（Lucas Digne）的手臂，VAR隨即提示球證，最終判罰了十二碼，並由基斯活特（Chris Wood）一射中鵠，攻入全場唯一入球。
同樣是VAR，卻對兩次關鍵判決，採取了截然不同的標準，令艾馬利在賽後大發雷霆。「這是一個巨大的錯誤，因為屈堅斯的腳踝差點就斷了！這是VAR的責任。我不明白，他必須給我們一個解釋，因為這太瘋狂了。VAR，你在哪裡？」
他補充說：「當然，場上的球證沒有看到，但那樣的動作可以踢斷他的腳踝，這是如此明顯。我百分之百支持VAR，但我們必須以正確的方式管理它。如果VAR是公平的，它才有意義。」

維拉總監社交媒體表達不滿

維拉的足球總監亦在社交媒體上，對VAR的判決表示不滿：「如果VAR是來幫助足球，帶來正義的。如果VAR就那個十二碼，提點了球證，為什麼他們至少不去檢查一下安達臣的紅牌動作？今晚VAR球證犯下了一個巨大的錯誤，它沒有幫助到場上的球證。我相信歐洲足協的球證部門，也會同意我們在這個不公平的情況下的看法。」
兩隊將會在下周，移師維拉公園球場，進行次回合的生死戰。首回合的爭議判決，無疑為這場對決，增添了更多的火藥味。

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