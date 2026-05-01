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世界盃2026‧列強點評│世盃常客瑞士突破16強有阻力 新星文森比成關鍵

足球世界
更新時間：09:15 2026-05-01 HKT
發佈時間：09:15 2026-05-01 HKT

瑞士連續6屆躋身世界盃決賽周，主力框架與4年前相若，要在整體實力平平的B組脫穎而出難度不大，但亦因為陣容變化不大，晉級後想突破16強樽頸有一定阻力。恰巧球隊有中場多面手文森比等年輕新星冒起，他們能否在大賽中持續進步，將成球隊能否突破框架的關鍵。

瑞士實力與歐洲一線相距不遠

兩年前的歐洲國家盃，瑞士16強輕取意大利，8強與英格蘭鬥至互射12碼才飲恨，可見其實力與歐洲一線勁旅相距不遠。他們於世盃外以6勝2和不敗的姿態，壓過科索沃、斯洛文尼亞和瑞典出線，期間只失2球具說服力，今屆決賽周面對加拿大、波斯尼亞和卡塔爾，應可輕鬆過關。

連續3屆16強止步

然而進入32強淘汰賽才是真正考驗，球隊勝在穩定性高，耶堅領軍已第5年，球隊的主力框架變化不大，以3月友賽陣容為例，大部分都是經驗豐富的老將，包括列卡度洛迪古斯、費奧拿、比列安保路、文奴爾艾簡治、格列沙卡等。當在較後階段面對較強的對手時，未必有突破的能力，或步過去3屆於16強出局的後塵。

新星冒起成突破樽頸關心

幸好球隊中前場有多位新星正在冒起，包括10場國際賽收錄3球的弗賴堡中場多面手文森比、諾定咸森林鋒將丹尼杜耶等，如他們首戰世盃持續進步，仍有望突破樽頸。

瑞士世界盃B組賽程

日期    開賽時間(香港時間)    對手
13-06    深夜3:00    卡塔爾
18-06    深夜3:00    波斯尼亞
24-06    深夜3:00    加拿大

瑞士焦點球員

文奴爾艾簡治
位置：中堅
出生日期：19-07-1995
效力球會：國際米蘭
國際賽上陣/入球：79場/4球

瑞士中堅文路爾艾簡治。路透社
瑞士中堅文路爾艾簡治。路透社

格列沙卡
位置：中場
出生日期：27-09-1992
效力球會：新特蘭
國際賽上陣/入球：144場/16球

瑞士隊長格列沙加。法新社
瑞士隊長格列沙加。法新社

丹尼杜耶
位置：翼鋒
出生日期：25-10-2000
效力球會：諾定咸森林
國際賽上陣/入球：29場/6球

瑞士翼鋒丹尼杜耶。美聯社
瑞士翼鋒丹尼杜耶。美聯社

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