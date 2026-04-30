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港足│國際足協新增東盟盃 傳香港舉辦二級比賽 港足或參賽

足球世界
更新時間：20:35 2026-04-30 HKT
發佈時間：20:35 2026-04-30 HKT

著名足球專頁《Asean Football》今日(30日)報導，國際足協與東南亞足協確定舉辦東盟盃(FIFA ASSEAN Cup)，安排於國際足協的賽期內舉行。首屆比賽在今年上演，預計安排於9月中旬至10月初的新國際賽期舉行，印尼主辦一級比賽；香港就會舉辦二級比賽，港足有望受邀參加。

成立東盟盃 首屆二級賽事傳在香港主辦


國際足協與東南亞足協早前已確認會主辦東盟盃，賽事分為兩個等級。專門發布東南亞足球消息的Facebook專頁《Asean Football》表示，國際足協與東南亞足協周三在FIFA周年大會上簽署備忘錄，正式確定東盟盃的比賽形式，國際足協主席恩芬天奴將會正式公布。

據報首屆東盟盃將於今年舉行，預計安排在9月21日至10月6日的新國際賽期上演，一級比賽由印尼舉辦，二級比賽則由香港主辦，如果落實，港足將會以受邀身份參加比賽。由於多場比賽將同時舉行，預計將會安排在啟德主場館、香港大球場、旺角場和小西灣運動場上演。

暫時未知一級和二級賽事的編配，預計會以世界排名劃分。參賽的11個東盟成員國，以及受邀參賽的港隊，平均分成兩級，第一級預計是印尼、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓和新加坡；二級則有香港、汶萊、柬埔寨、老撾、緬甸和東帝汶。

國際足協恩芬天奴將會公布詳情

目前東南亞足協亦有舉辦相似的比賽，就是由1996年起的東盟足球錦標賽。此賽每2年舉辦一次，2007年曾新增一屆比賽，至今已有14屆，今年將舉辦第15屆，於由以往的年尾改為7月尾至8月舉行，此賽事是在國際足協官方國際比賽日之外上演。而國際足協希望仿傚中東及北非地區舉辦的阿拉伯盃，在東南亞地區舉辦盃賽，最終成為東盟盃，但未知會否直接取代東盟足球錦標賽。

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