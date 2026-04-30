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西甲│皇馬搵高普出山 準高層卻奧斯做說客

足球世界
更新時間：19:15 2026-04-30 HKT
發佈時間：19:15 2026-04-30 HKT

皇家馬德里的新帥人選又有新進展，消息指他們希望邀請前利物浦領隊高普出山執教，已派出前球隊中場卻奧斯做說客，如果前者表達興趣後，會立即展開求購行動。知情人士透露，卻奧斯幾近確定會加入皇馬管理層，球會希望關係極佳的卻奧斯和高普能夠合作，成為球隊未來的藍圖。

皇馬希望邀請前利物浦領隊高普出山執教。法新社
皇馬希望邀請前利物浦領隊高普出山執教。法新社

皇馬想邀請高普出山

西班牙媒體《阿斯報》報導，皇馬對卻奧斯和高普這個德國組合十分有興趣，願意傾盡全力得到兩人，當中曾效力球會10年的卻奧斯，加入管理層成為體育範疇重要一員，只是時間問題，他雖然仍未正式加入團隊，但現時已開始向主席佩雷斯匯報工作，最新的任務正是遊說高普出山接過皇馬主席一職。

皇馬現時主帥艾比路亞。美聯社
皇馬現時主帥艾比路亞。美聯社

卻奧斯探路 視這德國組合為未來發展藍圖

高普目前於紅牛集團出任全球足球總監，銀河艦隊未知他是否有意重返教練崗位，所以委派與他關係極佳的卻奧斯先行探路，得知其意願後，再作出進一步行動。消息指如果高普表達興趣，皇馬就會立即啟動所有後續工作，包括正式接洽、合約談判、技術規劃等。皇馬認為卻奧斯出任體育層面管理職位；高普做教練，可以令球會未來多年發展無憂。

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