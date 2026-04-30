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英超│前曼聯翼衛艾舒利楊格宣布掛靴 結束23年職業球員生涯

足球世界
更新時間：18:38 2026-04-30 HKT
發佈時間：18:38 2026-04-30 HKT

曾效力曼聯、阿士東維拉和愛華頓等隊的英格蘭翼衛艾舒利楊格(Ashley Young)，周四(30日)宣布季尾高掛球靴，結束長達23年的職業球員生涯。這名目前效力葉士域治的40歲老將，指周六英冠尾輪預計是其職業生涯告別戰，但他因髖屈肌不適而正在養傷。

前曼聯翼衛艾舒利楊格宣布掛靴。美聯社
前曼聯翼衛艾舒利楊格宣布掛靴。美聯社

楊格宣布季尾掛靴 周六或是告別戰

艾舒利楊格周五在社交媒體宣布季尾掛靴的消息：「從施夫頓路球場，到域卡拉捷路球場，再到維拉公園、溫布萊、奧脫福、聖西路，之後重返維拉公園，又去到葛迪遜公園，最後落腳樸特文路球場。這是一段只有童年才敢憧憬的旅途。美夢終有落幕的時刻，周六或許是我職業生涯最後一戰。23年生涯，就此謝幕﹗」

英格蘭翼衛艾舒利楊格)宣布季尾高掛球靴，結束長達23年的職業球員生涯。路透社
英格蘭翼衛艾舒利楊格)宣布季尾高掛球靴，結束長達23年的職業球員生涯。路透社

今季因傷僅在英冠出場13次

今季加盟英冠葉士域治的楊格，因傷於英超僅上陣13次，只有3次正選，目前受髖屈肌的傷患困擾，自今年1月起再無上陣。英冠在周六煞科，12場比賽於香港時間晚上7時30分同時上演，葉士域治將在主場鬥QPR，他們目前排積分榜次席，如果贏波就會成為亞軍，取得直接升班資格並完成球季，若然失分被身後的米禾爾或米杜士堡趕過，就要轉戰升班附加賽，楊格或會延續退休的決定。

英格蘭翼衛艾舒利楊格)宣布季尾高掛球靴，結束長達23年的職業球員生涯。法新社
英格蘭翼衛艾舒利楊格)宣布季尾高掛球靴，結束長達23年的職業球員生涯。法新社

曾效力曼聯9年 贏過英超冠軍

40歲的楊格於2003年在屈福特出道，之後效力過維拉、曼聯、國際米蘭、愛華頓和葉士域治，並曾為英格蘭代表隊出場39次，攻入7球。他在2011至20年間為紅魔上陣261次，贏得2012至13球季英超冠軍，亦取得足總盃、聯賽盃和歐霸。

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