Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼聯將與卡域克正式面試 想坐正需向高層展示未來計劃

足球世界
更新時間：16:13 2026-04-30 HKT
發佈時間：16:13 2026-04-30 HKT

曼聯尚差2分就可以鎖定來季歐聯席位，完成賽季最大目標，但這並不代表看守主教練卡域克(Michael Carrick)可以坐正，成為正印教頭。知情人士透露這名一代紅魔中場將會如其他候選人般，緊下來接受球會的面試，與掌管足球事務的股東拉克特利夫爵士會談，他需要展示一份具吸引力的未來計劃書，才有望留隊下季繼續領軍。

曼聯不會因歐聯席位而轉正卡域克。美聯社
曼聯不會因歐聯席位而轉正卡域克。美聯社

曼聯不會因歐聯席位而轉正卡域克

卡域克於1月接手曼聯後，13輪英超收錄9勝2和2負的佳績，由第6位升班目前的第3位。球隊只要在餘下4輪聯賽多取2分，就肯定獲得來季歐聯門劵，時隔2季重返這個歐洲最頂級舞台。早前有報導指如果卡帥領軍完成重返歐聯的任務，就會坐正成為正印教頭，但《曼徹斯特晚報》周三報導，取得歐聯席位並不代表卡域克會自動轉正，他需要與其他候選人般接受面試，說服高層他是長期領軍的合適人選。

曼聯不會因歐聯席位而轉正卡域克。法新社
曼聯不會因歐聯席位而轉正卡域克。法新社

將進行正式面試 與其他候選人競爭

知情人士透露，卡域克近日與股東拉克特利夫爵士有過交流，並參與球隊的規劃工作中，但會方亦表明會進行嚴謹的選帥流程，以揀選一位適合長遠帶領球隊的人選，不想因短期成績而充昏頭腦。據報在接下來的一段時間，曼聯將與多位候選人面試，卡域克的確處於有利的位置，但他仍需要向高層們展示其計劃，其根據內部其他人對他的反饋，才作出評估。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
六合彩2.28億金多寶前夕 網民發現「必勝Bug」？高人：多一個人咁諗就輸｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶前夕 網民發現「必勝Bug」？高人：多一個人咁諗就輸｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
影視圈
2026-04-29 14:30 HKT
影響市容？機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
謝賢激罕現身太平山頂 89歲坐輪椅消瘦冇牙紮馬尾仍然型仔 親民零架子顯巨星風範
謝賢激罕現身太平山頂 89歲坐輪椅消瘦冇牙紮馬尾仍然型仔 親民零架子顯巨星風範
影視圈
8小時前
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
時尚購物
2026-04-29 15:35 HKT
灣仔自助山震撼優惠！$251/位歎360°旋轉海景自助餐 飽覽維港靚景任食海鮮
灣仔自助山震撼優惠！$251/位歎360°旋轉海景自助餐 飽覽維港靚景任食海鮮
飲食
6小時前
台北車站性侵71歲港女遊客 通緝犯一審遭判5年2月
01:21
台北車站性侵71歲港女遊客 通緝犯一審遭判5年2月
兩岸熱話
6小時前
周潤發跑步被指瘦到脫相 一原因影響肌肉顯蒼老 外貌不敵同期一男星
周潤發跑步被指瘦到脫相 一原因影響肌肉顯蒼老 外貌不敵同期一男星
影視圈
23小時前
五一長假官方口岸人流預測｜呢個時段北上最少人？深圳鐵路延長服務 4號線尾班車至2:15am
五一長假官方口岸人流預測｜呢個時段北上最少人？深圳鐵路延長服務 4號線尾班車至2:15am
旅遊
7小時前
星島申訴王| 70後中女高調曬約會豪食$3200大餐 「埋單俠」現身回應 結局大逆轉
申訴熱話
2026-04-29 16:55 HKT