英超│曼聯將與卡域克正式面試 想坐正需向高層展示未來計劃

曼聯尚差2分就可以鎖定來季歐聯席位，完成賽季最大目標，但這並不代表看守主教練卡域克(Michael Carrick)可以坐正，成為正印教頭。知情人士透露這名一代紅魔中場將會如其他候選人般，緊下來接受球會的面試，與掌管足球事務的股東拉克特利夫爵士會談，他需要展示一份具吸引力的未來計劃書，才有望留隊下季繼續領軍。

曼聯不會因歐聯席位而轉正卡域克。美聯社

曼聯不會因歐聯席位而轉正卡域克

卡域克於1月接手曼聯後，13輪英超收錄9勝2和2負的佳績，由第6位升班目前的第3位。球隊只要在餘下4輪聯賽多取2分，就肯定獲得來季歐聯門劵，時隔2季重返這個歐洲最頂級舞台。早前有報導指如果卡帥領軍完成重返歐聯的任務，就會坐正成為正印教頭，但《曼徹斯特晚報》周三報導，取得歐聯席位並不代表卡域克會自動轉正，他需要與其他候選人般接受面試，說服高層他是長期領軍的合適人選。

曼聯不會因歐聯席位而轉正卡域克。法新社

將進行正式面試 與其他候選人競爭

知情人士透露，卡域克近日與股東拉克特利夫爵士有過交流，並參與球隊的規劃工作中，但會方亦表明會進行嚴謹的選帥流程，以揀選一位適合長遠帶領球隊的人選，不想因短期成績而充昏頭腦。據報在接下來的一段時間，曼聯將與多位候選人面試，卡域克的確處於有利的位置，但他仍需要向高層們展示其計劃，其根據內部其他人對他的反饋，才作出評估。