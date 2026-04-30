沙特聯│C朗拿度收錄生涯第125個頭槌入球 但因一事被「辣㷫」 賽後開火鬧年輕球員

周三沙特阿拉伯聯賽，艾納斯主場2:0擊敗吉達艾阿里，收錄職業生涯第125個頭槌入球的C朗拿度(Cristiano Ronaldo，簡稱C朗，國內譯C羅)，距離奪取登陸沙特球壇後首個冠軍之路，又邁進了一步。然而這名葡萄牙巨星沒有因為奪冠在即而興奮，反而因為對手在比賽間多次質疑球證的判罰有感而發，大鬧年輕球員在場上情緒上，不時於賽後在社交媒體發文抱怨，直言這是足球而非戰爭。

C朗收錄第125個頭槌入球

面對剛衛冕亞冠精英盃的吉達艾阿里，艾納斯戰至76分鐘才由C朗拿度頂入開紀錄，另一鋒將京士利高文於90分鐘士哥拉開比分，最終贏2:0，將各賽連勝走勢增至20場之餘，30輪聯賽累積79分續排榜首，比少踢一輪的希拉爾多8分，冠軍在望。而這球是C朗職業生涯第125個頭槌入球，他首個頭槌士哥於2022年取得，足足飛行了24年，同時這球亦是其生涯第970個士哥，向1000球進發。

賽後怒斥後輩批評球證行為

然而C朗沒有因入球和冠軍在望而興奮，對手今仗多次不滿球證判罰而投訴，吉達艾阿里中堅迪美列更指賽會將冠軍保送予艾納斯。面對敵軍的情緒化批評，C朗賽後受訪時開火怒懟：「我認為這種氣氛對聯賽發展毫無益處。每個人都在抱怨，都在誇大其詞，記住這是足球，不是戰爭。」

不滿小將發文鬧球證

他更將矛頭指向經常於賽後在社交媒體抱怨的年輕球員：「很多球員習慣在Instagram和Facebook上發文抱怨，指責球證、質疑聯賽的發展規劃。這非常不好，背離了我們建設這個聯賽的初衷。我們要與聯賽會溝通，制止這種風氣。」C朗還表示會在球季結束後，就自己觀察到的眾多糟糕現象，進行一次深入的對話。