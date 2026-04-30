歐聯│阿仙奴、馬體會互相批評對方12碼判決 槍手更不滿球證一決定

周三歐聯4強首回合，馬德里體育會主場與阿仙奴賽和1:1，雙方戰術層面上的博奕令精彩畫面不多，賽後的談論點落在12碼判罰上，兩軍將帥不約而同質疑對方的12碼判決。而槍手換邊後原本獲得第2個極刑，但球證翻看VAR後推翻，球隊上下對此更加不滿。

施蒙尼批評約基利斯輕易倒地

阿仙奴於上半場末段獲得12碼，當時前鋒約基利斯於禁區內被馬體會的大衛漢斯高從後侵犯倒地，前者親自主射中鵠。馬體會教練施蒙尼對此不滿道：「那個人(約基利斯)感到背後有接觸，就倒下了。在歐聯4強賽中，這不應是12碼，但球證判了。」中場兼隊長高基亦指這是存在疑問的12碼判罰。

賴斯指歐聯有接觸就吹罰

到下半場54分鐘，牀單軍團的馬高斯洛蘭迪於禁區頂起腳，禁區內的阿仙奴守將賓韋特左手沒有緊貼軀幹犯手球。槍手中場迪格蘭賴斯不滿道：「英超和歐聯不同，歐聯幾乎所有接觸都判罰。而阿仙奴於78分鐘原本再獲另一個極刑，漢斯高踩中敵將伊比爾治伊斯，但球證馬基利翻看VAR後，收回判罰12碼的決定。

槍手上下滿意吹走12碼

槍手上下對這判決更加不滿，翼鋒加比爾馬天尼利指大家都認為是12碼，但為免被罰停賽不能說太多；約基利斯亦稱是有明顯身體接觸，不知道為何要改判；主教練阿迪達更直斥：「這個判決違反了規則，而且改變了整場比賽的走向，我非常、非常不滿。」今場比賽的關注點，全部落在12碼判罰上，以雙方的硬朗球風，預計次回合犯規判決將影響出線誰屬。