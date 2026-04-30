歐聯│馬體會、阿仙奴合演「另類」頂級博奕 施蒙尼：精彩戰術層面較量

正當皇家馬德里與拜仁慕尼黑的入球盛宴仍然受到球迷熱議之際，周三另一場歐聯4強首回合的風格截然不同，主場的馬德里體育會和阿仙奴彼此作出針對性戰術部署，全場大部份都保持陣式架構下，雙方各自取得一個12碼入球而賽和1:1。馬體會教練施蒙尼指這場是戰術層面上的頂級較量，從主帥角度是比入球盛宴更好的比賽。

頂級戰術博奕較量 雙方保持陣式架構

對比皇馬與拜仁對攻合共炮製9個入球，馬體會和阿仙奴在講求穩定性的施蒙尼及阿迪達帶領下，彼此先做好防守，確定陣式和站位穩妥後，才慢慢尋求進攻。雙方整仗大部份時間都保持到陣式架構，給予對方鋒將的機會不多，兩軍分別僅得4次和2次中目標攻門，各自的入球同樣來自12碼，客軍上半場由約基利斯操才中鵠；馬體會換邊後則由祖利安艾華利斯射入扳平，彼此在這場戰術博奕意味極高的比賽下賽和1:1，下周二次回合到槍手主場酋長球場再分高下。

施蒙尼：一場精彩的博奕

比「皇拜」一仗少7個入球，並欠缺吸引眼球的進攻畫面，但馬體會教練施蒙尼分析指這是戰術層面上的精彩較量：「這是一場很精彩的比賽，現場氣氛令人難以置信。上半場更多是戰術層面的博奕，雙方互相試探。他們有一些不錯的攻防轉換，我們亦由艾華利斯完成了一腳高質量的射門，雙方的較量很有張力。」這名阿根廷籍教頭還指在電視前觀看直播的球迷，當然認為入球盛宴才精彩，但從教練角度出發並非如此，「這一切要取決於你怎樣看待比賽，我不知道對幾多位教練而言，5:4的比分是一場好的比賽。」

槍手名宿拿斯利直指比賽不精彩

然而前阿仙奴鋒將拿斯利並不欣賞這樣的戰術博奕：「這場比賽一點都不精彩，我完全不會期待下周次回合的較量。不過沒有辦法，只能將就看。」

施蒙尼指今場是戰術層面上的精彩戟奕。路透社

施蒙尼指今場是戰術層面上的精彩戟奕。路透社

阿迪達今場繼續採取穩打穩紮的踢法。路透社

阿迪達今場繼續採取穩打穩紮的踢法。路透社