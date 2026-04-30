歐聯｜各入一球12碼 馬德里體育會首回合1：1阿仙奴

歐聯4強首回合，馬德里體育會主場迎戰阿仙奴，兩軍各入1球12碼，最終踢成1：1。

約基利斯操刀極刑中鵠

日前另一場4強，巴黎聖日耳門和拜仁慕尼黑合轟9球。今晨馬體會與阿仙奴雖然沒有上演入球騷，但兩軍拉成均勢，戰況緊湊。14分鐘，馬體會的祖利安艾華利斯於禁區頂起腳，被阿仙奴門將大衛拉耶撲出。15分鐘，阿仙奴一次反擊，約基利斯推足大半場後於左路傳中，馬田奧迪加特起腳省中人。阿仙奴於上半場完結前，獲得12碼。42分鐘，馬體會搓傳失誤，阿仙奴隨即發動攻勢，最終約基利斯於禁區內被馬體會的大衛漢斯高從後侵犯倒地；12碼由約基利斯親自操刀中鵠，阿仙奴半場領先1：0。

約基利斯為阿仙奴打開紀錄。美聯社

艾華利斯為馬體會扳平1：1。美聯社

約基利斯博得12碼。美聯社

馬體會下半場同樣入12碼，54分鐘一次角球攻勢，馬高斯洛蘭迪於禁區頂起腳，禁區內的阿仙奴守將賓韋特左手沒有緊貼軀幹犯手球；馬體會12碼由艾華利斯操刀破網，助球隊追成1：1。主隊下半場攻勢較多，包括74分鐘盧卡文避過賓韋特後單刀，但他的近射被拉耶沒收。

球證翻看VAR後推翻阿仙奴12碼

78分鐘，阿仙奴一度獲得12碼；上半場犯規輸12碼的漢斯高，今次與阿仙奴的伊比爾治伊斯同時向伸腳向波，後者倒地，球證直指12碼點；但球證經VAR提示後，到場邊睇片後推翻自己的決定。最終兩軍踢成1：1，次回合將於下周二深夜、回到阿仙奴主場上演。