英超｜車路士1億水貨梅迪歷 就藥檢肥佬停賽4年上訴

車路士翼鋒梅迪歷就因禁藥「肥佬」被英足總罰停賽4年，向體育仲裁法庭上訴。體育仲裁法庭確認收到這名烏克蘭球員的上訴，英足總、車路士和梅迪歷均未有回應。

「藍戰士」於2023年1月以7000萬歐元，另加3000萬附加條款簽下梅迪歷，令其總身價可高達1億，當時簽下一紙8年半的長約。但他於2024年10月一次藥檢「肥佬」，隨後於12月被英足總臨時停賽。梅迪歷當時發表聲明，對於藥檢不合格表示「完全震驚」，並強調自己「沒有做任何錯事」。

梅迪歷加盟車路士時，總身價可高達1億。法新社

梅迪歷對一次為車路士上陣，是2024年11月作客以2：0擊敗海登威一役。法新社

梅迪歷因藥檢肥佬，被罰停賽4年。法新社

球會隨後展開獨立調查，並表示這梅迪歷堅稱「從未在知情情況下，使用任何禁用物質」。梅迪歷對上一次代表車路士上陣，是2024年11月28日歐協聯作客以2：0擊敗海登威，他在該仗有1個入球進帳。由他加盟到被停賽為止，為車路士於各項賽事上陣73分，僅貢獻10入球11助攻，因而被戲稱「1億水貨」。

已停賽16個月

梅迪歷與車路士目前仍有5年合約在身；距離被停賽至今已逾16個月，他仍堅持自己清白。梅迪歷一直在車路士訓練基地以外操練，跟隨私人教練維持體能狀態。