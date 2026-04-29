西甲│傳皇馬主席佩雷斯不理高層反對 想邀請摩連奴回歸執教

西班牙多間媒體透露，皇家馬德里正考慮來季的領軍人選，當中主席佩雷斯屬意邀請極具爭議的舊帥摩連奴回巢執教，但由於他過往的言行，球會高層及內部人士對此有保留。然而佩主席與狂人關係佳，加上他欣賞後者勇於保護球隊，以及敢於攻擊敵人，有傳主席不理反對聲音，執意聘請摩帥接手。

傳皇馬主席佩雷斯想邀請摩連奴回歸執教。法新社

狂人執教皇馬時充滿爭議

摩連奴於2010至13年間執教皇馬時充滿爭議，經常與記者、對手教練，以及球證爭吵。他亦曾與球會名宿卡斯拿斯、布達堅奴等人衝擊，最受人注目是與當時陣中頭號球星C朗拿度決裂，在隊內是極具爭議人物。然而佩雷斯仍然欣賞他當年與巴塞隆拿抗衡的方式，以及他如何動搖哥迪奧拿建立的巴塞皇朝，所以一直與他有聯繫。

傳不理隊內反對聲音請狂人

如今皇馬正在尋找新帥在來季接手，適逢狂人與賓菲加的合約內有解約條款，到5月底前有效，銀河艦隊在此日期前可免費得到他。有皇馬中人向《The Athletic UK》透露，「佩雷斯喜歡摩連奴的一切，除了他的足球風格。」這位知情人士指隊內有不少聲音反對重新聘請摩連奴，包括總經理等人，但佩主席有意不理會高層反對，落實請狂人。

安宗洛堤、施丹第二度教皇馬成績佳

同時安察洛堤及施丹第2次重返班拿具球場，取得更大成就，佩雷斯認為摩連奴都可以做到，所以傾向帶回這名葡萄牙籍名帥。