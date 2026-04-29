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歐聯│基華拉斯基利亞梅開二度再現「K球王」本色 歐聯入波多過法甲 解鎖一項獨特成就

足球世界
更新時間：13:34 2026-04-29 HKT
發佈時間：13:34 2026-04-29 HKT

被球迷稱為「K球王」的巴黎聖日耳門鋒將基華拉斯基利亞(Khvicha Kvaratskhelia)，周二歐聯4強首回合主場對拜仁慕尼黑時再次如入無人之境，梅開二度領軍贏5:4，並成為歐聯從去季起採用聯賽階段以來，首位在每個階段都有士哥的球隊，解鎖一項獨有的成就。同時他在本季歐聯累積10球、5助攻，兩項數據都比聯賽更出色，明顯在高水準比賽踢得特別起勁。

基華拉斯基利亞梅開二度再現「K球王」本色。美聯社
基華拉斯基利亞梅開二度再現「K球王」本色。美聯社

「K球王」在歐聯改制後所有階段有士哥

「K球王」今場於上、下半場各入一球，還有4次過人，將拜仁守將玩弄於股掌之間。憑藉這兩個士哥，此子解鎖一項獨特的成就，成為2024至25球季歐聯以聯賽階後取代分組賽後，首位在各階段都有入球的球員，他上季於淘汰圈附加賽、8強和決賽都有士哥，但16強及準決賽僅得助攻未能破門，今季就填補這空缺，16強及4強都有收穫，加上聯賽階段入3球，所有階段都曾經收錄士哥。

基華拉斯基利亞周二歐聯4強首回合主場對拜仁慕尼黑時再次如入無人之境。法新社
基華拉斯基利亞周二歐聯4強首回合主場對拜仁慕尼黑時再次如入無人之境。法新社

今季歐聯入球和助攻都較法甲多

而這名25歲格魯吉亞鋒本季歐聯出場14次，取得10入球、5助攻，比起25輪法甲7次破門、助攻4次的數據好得多。事實上「K球王」於法甲經常先任後備，就算出場亦常帶保留不會拚盡，反觀在強手林立的歐聯就全力以赴，越強越起勁。

基華拉斯基利亞梅開二度再現「K球王」本色 。法新社
基華拉斯基利亞梅開二度再現「K球王」本色 。法新社

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