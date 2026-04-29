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歐聯｜亨利盛讚PSG拜仁肯冒險 「厭倦了沉悶足球，這才是我們想看的！」

足球世界
更新時間：13:13 2026-04-29 HKT
發佈時間：13:13 2026-04-29 HKT

舒米高、加歷查、朗尼齊聲叫好 稱史上最佳比賽


巴黎聖日耳門（PSG）與拜仁慕尼黑的歐聯四強首回合，上演了一場足以載入史冊的入球大戰！最終，衛冕冠軍PSG在主場以5:4驚險擊敗拜仁。這場比賽的過程峰迴路轉、精彩絕倫，不但令全球球迷血脈沸騰，更獲得了一眾球壇名宿的高度評價，當中阿仙奴傳奇亨利（Thierry Henry）便盛讚，這場比賽正是對近年「沉悶足球」的最佳解藥。

巴黎聖日耳門與拜仁慕尼黑歐聯四強首回合，上演了一場入球大戰。法新社
巴黎聖日耳門與拜仁慕尼黑歐聯四強首回合，上演了一場入球大戰。法新社

甘冒風險 踢出悅目足球


近年足球壇流行保守打法，令到賽事的觀賞性大減，而今仗PSG和拜仁沒有隨波逐流，繼續打出擅出的進攻足球，實行以攻代守，合演一場精采的對攻戰共炮製了9個入球，場面極度刺激。賽後，阿仙奴名宿亨利對兩隊的踢法讚不絕口：「冒險！我們一直在談論，我們看了太多不願冒任何風險的球隊。翼鋒不敢盤扭，球員不敢向前，他們想著的是如何不輸掉比賽，而不是如何贏得它。但今晚，我們看到了大量冒險的情況。如果你戴上防守的帽子，你可能會對你今晚看到的某些情況感到瘋狂，但我不在乎！」


他續說：「我們已經抱怨了一年多、兩年，說足球變得『沉悶』。但這場比賽一點也不沉悶。我享受其中，我想所有在家的球迷也享受其中。這太瘋狂了，這通常是兩回合比賽的總比分，但你卻在一場比賽中看到了。」

巴黎聖日耳門與拜仁慕尼黑歐聯四強首回合，上演了一場入球大戰。法新社
巴黎聖日耳門與拜仁慕尼黑歐聯四強首回合，上演了一場入球大戰。法新社
巴黎聖日耳門與拜仁慕尼黑歐聯四強首回合，上演了一場入球大戰。法新社
巴黎聖日耳門與拜仁慕尼黑歐聯四強首回合，上演了一場入球大戰。法新社

名宿齊讚史上最佳


亨利的觀點，亦得到了其他名宿的認同。曼聯傳奇門將舒米高（Peter Schmeichel）形容，這是他親身在球場看過有史以來最好的比賽，並指球證在上半場判予PSG的十二碼，是這場比賽唯一的瑕疵。利物浦名宿加歷查（Jamie Carragher）則表示：「場上每一位攻擊球員的表現，都是10分中的8分或9分。我認為每一位攻擊球員都比他的對位防守者表現得更好。進攻的表現簡直是超凡脫俗。」

亨利盛讚巴黎聖日耳門和拜仁肯冒險。美聯社
亨利盛讚巴黎聖日耳門和拜仁肯冒險。美聯社

而另一位曼聯傳奇朗尼（Wayne Rooney）亦驚嘆道：「兩隊在進攻端都有太多高質素的球員，他們可能有點忘記了防守。這很瘋狂，很混亂，但我們看到了一些精彩的入球。」
兩隊將在下周三移師安聯球場，進行次回合的生死戰，相信屆時又會上演一場龍爭虎鬥。

 

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