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歐聯│入球盛宴苦了門將 拜仁紐亞0撲救 無奈稱「好難救，救唔到﹗」

足球世界
更新時間：12:40 2026-04-29 HKT
發佈時間：12:40 2026-04-29 HKT

巴黎聖日耳門(PSG)和拜仁慕尼黑在周二歐聯4強首回合合演「純進攻足球盛宴」，合共產生9個入球。入球盛宴卻苦了門將，主隊5次中目標攻門全部轉化成入球，拜仁門將紐亞整場沒有成功撲救並5度失守，他賽後稱對方射門的質量非常高，很難救到。

紐亞做佈景版沒有成功撲救

兩隊今場都開放式進攻，後防有大量空位讓敵鋒衝擊和起腳，PSG5次中目標攻門全部變成入球，拜仁紐亞一球都撲不到；拜仁8次起腳中目標，其中一半射入，聖日耳門門將沙方洛夫有4次成功撲數，數據上比紐亞好。

無奈稱「好難救，救唔到﹗」

紐亞對此無奈道：「這真的很難。大家都看到那些入球，全部都是高質量，所以很難撲救到。有2次非常接近，我可能碰到了一點，或確實說是蹭到了一點點。在射門這方面，PSG真的很強，當然我們亦欠缺一點點運氣。」這名40歲門將今場雖然5度失守，但他慶幸球隊亦攻入4球，下周次回合返回主場，有信心可以逆轉晉級

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