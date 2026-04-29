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英超｜賽會公布尾二輪賽變動爭冠、護級同受影響 曼城、熱刺需一周雙賽

足球世界
更新時間：12:32 2026-04-29 HKT
發佈時間：12:32 2026-04-29 HKT

曼城迎魔鬼賽程 熱刺護級戰延後


隨著2025/26球季的英超聯賽進入最後直路，冠軍誰屬、護級誰屬的懸念，亦愈趨激烈。英超賽會周三終於公佈了聯賽尾二輪（第37輪）的最終賽程安排。其中，正在爭逐冠軍寶座的曼城及阿仙奴，其比賽日期均有所調動，而深陷護級漩渦的熱刺，其關鍵一戰亦被延後，令本已緊張刺激的爭標及護級形勢，再添變數。

曼城需一周雙賽。美聯社
曼城需一周雙賽。美聯社

足總盃決賽影響賽程


由於車路士與曼城將會在5月16日（周六）進行足總盃決賽，因此，他們原定在該週末進行的聯賽，將會被重新安排。其中，正在力爭衛冕的曼城，將會迎來一段極其頻密的「魔鬼賽程」。他們將會在5月13日（周三）先在主場迎戰水晶宮，然後在足總盃決賽後的5月19日（周二），再作客硬撼般尼茅夫。而曼城的爭冠對手阿仙奴，尾二輪主場對般尼則改於周一5月18日(周一)舉行。

熱刺迎來一周雙賽。法新社
熱刺迎來一周雙賽。法新社

曼城、熱刺一周雙賽


而另一邊廂，車路士對護級份子熱刺的倫敦打吡，亦會被安排在5月19日（周二）晚上8時15分進行。這場比賽對雙方來說，都極為重要，車路士正為歐洲賽資格而戰，而熱刺則為保住英超席位，作最後努力。


維拉、森林賽程或再變


此外，阿士東維拉及諾定咸森林在該周末的比賽，仍有可能會再次改期。這取決於他們能否晉身在5月20日（周三）舉行的歐霸盃決賽。若維拉晉級，他們對陣利物浦的比賽，將會由5月17日(周日)提早至5月15日（周五）進行；同樣地，若森林晉級，他們作客曼聯的比賽，亦會作出相同的調動。
 

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