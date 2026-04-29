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歐聯│拜仁、PSG合演「純進攻足球盛宴」 高柏尼：兩隊理念相同一定要攻﹗

足球世界
更新時間：11:09 2026-04-29 HKT
發佈時間：11:09 2026-04-29 HKT

周二歐聯4強首回合，巴黎聖日耳門主場(PSG)對拜仁慕尼黑合共炮製9個入球，最終前者贏5:4，今仗因為停賽只能在看台上觀賽的拜仁教練高柏尼矢言這是「純進攻足球盛宴」，當兩支崇尚進攻的球隊交手，就注定鬥得精彩。PSG主帥安歷基亦指今仗猶如足球派對，是他領軍生涯最精彩的比賽。

PSG、拜仁今季歐聯最強兩支球隊

今場在拜仁於17分鐘由哈利卡尼射入12碼打破僵局後，立即變成入球盛宴，完半場前再有4個入球，聖日耳門反超前2:1返回更衣室。易邊後雙方繼續對攻，彼此各入2球，PSG最終贏5:4先拔頭籌。連同今仗，聖日耳門在本季15場歐聯狂轟43球，是入球最多的球隊；拜仁就13場入42球緊隨其後，兩支歐聯火力最猛的球隊碰頭，上演歐聯自1992年改制以來第14場產生9個入球或以上的進攻大戰。

高柏尼形容比賽為『純進攻足球盛宴』

拜仁教練高柏尼因為停賽，要在看台上觀戰，期間更不可與教練團隊聯繫，作為一名觀眾欣賞比賽，他形容賽事是「純進攻足球盛宴」：「這是一場激動人心的比賽，我會稱為『純進攻足球盛宴』。當兩支球隊抱着極其相似的足球理念針鋒相對時，場面一定鬥得激烈。今晚沒有任何一隊願意妥協，於是造就了一場這樣的比賽。」他續指比賽還展現了大家的天賦、強度和意志力。

安歷基預計到拜仁會以超高速率比賽

PSG主帥安歷基認為是足球派對：「這是我執教生涯中教過最精彩的一場比賽。比賽節奏非常流暢，雙方都努力踢出進攻足球，我想每個人都看得津津有味。」安帥進一步指自己和高柏尼帶領的球隊踢過3場，近2次面對拜仁早已知道比賽節奏會很快。今場比去夏世冠盃對決時節奏更快，比賽很難掌控，既然如此不如放開懷抱繼續攻。

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