英超｜羅馬諾指明奈與曼聯達成續約協議 加薪近4倍
更新時間：05:22 2026-04-29 HKT
發佈時間：05:22 2026-04-29 HKT
發佈時間：05:22 2026-04-29 HKT
意大利轉會專家羅馬諾（Fabrizio Romano）指，曼聯已與明奈達成續約協議。明奈預計將續約至2031年，並加薪近4倍。
周薪加至12萬鎊
根據羅馬諾指，曼聯已與明奈達成續約協議，並最快與今周官宣。預計明奈將於曼聯續約至2031年6月，據報其周薪將由現時的2.5萬鎊加至12萬鎊，加薪近4倍，並且另設多項表現獎金。明奈今季各項賽事為曼聯上陣26場，貢獻3次助攻。
明奈在前帥魯賓艾摩廉麾下不獲重用，一度希望外借尋求上陣機會。但自卡域克接掌帥位後，明奈重獲重用，有機會隨英格蘭代表隊出征世界盃。卡域克早前談及明奈的進步時表示：「我認為他表現得非常出色。在一段時間上陣機會不多後，能夠重新連續上陣並找回狀態，他快速地重拾狀態，整個人有一種自然流暢的感覺。」
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