英超｜羅馬諾指明奈與曼聯達成續約協議 加薪近4倍

意大利轉會專家羅馬諾（Fabrizio Romano）指，曼聯已與明奈達成續約協議。明奈預計將續約至2031年，並加薪近4倍。

羅馬諾指曼聯最快今周官宣與明奈達成續約協議的消息。美聯社

明奈在卡域克獲得重用後，得到杜曹徵召。法新社

明奈一度要求外借離隊尋求上陣機會，在卡域克治下重獲重用。法新社

周薪加至12萬鎊

根據羅馬諾指，曼聯已與明奈達成續約協議，並最快與今周官宣。預計明奈將於曼聯續約至2031年6月，據報其周薪將由現時的2.5萬鎊加至12萬鎊，加薪近4倍，並且另設多項表現獎金。明奈今季各項賽事為曼聯上陣26場，貢獻3次助攻。

明奈在前帥魯賓艾摩廉麾下不獲重用，一度希望外借尋求上陣機會。但自卡域克接掌帥位後，明奈重獲重用，有機會隨英格蘭代表隊出征世界盃。卡域克早前談及明奈的進步時表示：「我認為他表現得非常出色。在一段時間上陣機會不多後，能夠重新連續上陣並找回狀態，他快速地重拾狀態，整個人有一種自然流暢的感覺。」