英超｜阿仙奴羅致基華拉斯基利亞遇阻滯 「格魯吉亞美斯」父親指兒子無意離PSG

阿仙奴今夏的增兵大計，似乎出師不利。據報，「兵工廠」曾有意在今夏，重金求購巴黎聖日耳門（PSG）的格魯吉亞翼鋒基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）。然而，這位「格魯吉亞美斯」的父親近日已公開表態，指其兒子在巴黎過得非常開心，並無意轉會，令阿仙奴的收購計劃，亮起了紅燈。

父親：他在巴黎很快樂

基華拉斯基利亞的父親巴德里（Badri）在接受訪問時，明確地表示：「基華離開巴黎聖日耳門？他沒有在考慮這件事。他在巴黎很快樂，在那裏備受球會的重視和尊重。當他正在與球隊一起贏得冠軍，並且是PSG的關鍵球員之一時，他為什麼要考慮轉會到其他地方呢？如果PSG不再希望繼續合作，我們會考慮其他選擇，但現在，這並不在討論之列。」

並列PSG首席射手

現年23歲的基華拉斯基利亞，在PSG的首個完整球季中，表現極為出色，在各項賽事中攻入了16球，與奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）並列為球隊的首席射手。他已成為這支法甲班霸不可或缺的一員，加上球隊今季仍有望在歐聯中爭逐冠軍，衛冕這項最高榮譽，令他離隊的可能性變得微乎其微。

阿仙奴在上季的歐聯四強中，曾親身領教過基華拉斯基利亞的威力，深知其對球隊進攻的巨大幫助，因而希望將其招攬，以增強鋒線的創造力及入球能力。

羅致艾華利斯亦遇巴塞競爭

除了基華拉斯基利亞外，阿仙奴的另一位鋒線收購目標，馬德里體育會的阿根廷前鋒祖利安艾華利斯（Julian Alvarez），同樣面臨著激烈的競爭。據報，西甲班霸巴塞隆拿亦有意在今夏，將這位世界盃冠軍成員收歸旗下，以取代年事已高的羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）。