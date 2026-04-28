世界盃2026｜FIFA擬改例！ 增設「洗牌」階段 球星有望免因黃牌錯過關鍵大戰
更新時間：17:34 2026-04-28 HKT
發佈時間：17:34 2026-04-28 HKT
發佈時間：17:34 2026-04-28 HKT
國際足協（FIFA）正計劃對今夏世界盃的黃牌停賽規則，進行重大修改。據英國廣播公司（BBC）報導，為了避免有過多球員因累積黃牌，而錯過淘汰賽階段的關鍵比賽，FIFA正醞釀在分組賽及八強賽後，增設「洗牌」階段，將球員此前所領的黃牌紀錄一筆勾銷。
決賽週擴軍至48隊 舊有罰則被指太嚴苛
隨著今屆世界盃決賽周擴軍至48隊，賽制上亦增加了一輪32強的淘汰賽。這意味著，一支球隊需要踢多一場比賽，才能晉級至八強。跟據上屆2022世界盃規則，球員在8強及之前共五場比賽，只要累積兩面黃牌，便需要停賽一場。FIFA認為，在新賽制下，球員需要在8強及之前合共六場比賽中避免領兩面黃牌，才能確保晉級4強後不被停賽，這令他們錯過準決賽的風險大大增加。
「兩階段洗牌」取代「三黃停賽」
有見及此，FIFA傾向於引入更公平的規則。據悉，FIFA曾考慮將累積黃牌的上限，由兩張增至三張，但最終認為，設立兩個「洗牌」階段，是更佳的方案。這個議題，將會在周二於加拿大溫哥華舉行的國際足協理事會會議上進行討論。
在新規則下，兩面黃牌停賽一場的門檻將會維持不變。但球員累積黃牌的計算，將會被分成兩個獨立的「區間」。
分組賽階段：球員在三場分組賽中，若累積兩面黃牌，便需在32強的賽事中停賽。分組賽結束後，所有球員的黃牌紀錄將會被清除。
淘汰賽階段：進入32強後，所有球員將「清白之身」重新開始。在32強、16強及8強的三場比賽中，若累積兩面黃牌，便需在準決賽中停賽。八強賽結束後，所有球員的黃牌紀錄將再次被清除，確保沒有球員會因累積黃牌，而錯過最終的決賽。
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