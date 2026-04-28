英超│阿仙奴大衛拉耶稱唔踢波會打理家族珠寶生意 奪歐國盃曾整冠軍指環俾隊友

阿仙奴門將大衛拉耶(David Raya)近日受訪時透露，如果自己年少時沒有前往英格蘭展開職業球員生涯，而是繼續留在西班牙，就不會成為球員，而是幫家族打理珠寶生意。這名30歲西班牙門將2年前隨狂牛贏得歐洲盃後，曾透過家族珠寶廠製造冠軍指環贈送隊友，未知如果阿仙奴捧走今屆英超冠軍，他會否再整指環。

阿仙奴門將大衛拉耶稱唔踢波會打理家族珠寶生意。路透社

拉耶透露唔去西班牙會從事珠寶業

大衛拉耶於西班牙巴塞隆拿市出生，17歲時得到獎學金前往布力般流浪青訓學院，並在2014年與布力般流浪簽職業合約，翌年再首次為球會披甲。此子近日接受西班牙媒體《Movistar+》訪問，透露如果當年沒有去英格蘭展開職業生涯，不會成為球員，「如果我留在西班牙？我不會踏入足球界。」他進一步指出，「我認為自己會在做家族生意，我真的這樣認為。」

大衛拉耶曾生產冠軍指環贈隊友。網上影片截圖

大衛拉耶曾生產冠軍指環贈隊友。網上影片截圖

奪歐國盃後曾生產冠軍指環贈隊友

拉耶所指的家族生意，就是珠寶業，其家人於14年在西班牙開設拉耶珠寶，是當地著名的珠寶品牌之一。而大衛拉耶於2024年隨西班牙贏得歐國盃後，曾透過家族的珠寶公司生產了一批冠軍指環贈送予隊友，他更親自參與設計。如今阿仙奴在英超高踞榜首，有望時隔22年再奪聯賽冠軍，未知拉耶到時會否設計「英超指環」慶祝？