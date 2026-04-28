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英超│第6位都有機會踢歐聯？ 6至14位有得爭車路士未絕望 前提要維拉做到兩件事(附積分榜)

足球世界
更新時間：15:18 2026-04-28 HKT
發佈時間：15:18 2026-04-28 HKT

隨住曼聯在周一主場擊敗賓福特，第34輪英超已經完成，前者贏波後接近取得歐聯席位，利物浦和阿士東維拉爭奪4、5位的呼聲亦高。然而如果維拉贏出歐霸和最終於英超排第5，他們就會以歐霸盟主身份在來季踢歐聯，英超因歐戰系數而額外獲得的歐聯名額，就會順延至第6位，意味目前跌至第8位的車路士仍有機會取得門劵。而現時6至14位之間只差8分，9隊都還有機會獲歐聯席位。

現時英超分數表
現時英超分數表

維拉奪歐霸兼英超第5 第6位就踢歐聯

英超原本有4個歐聯名額，由前4名瓜分。今季英超隊在歐戰成績出眾，早前已提早確定在歐戰系數積分榜取得頭2位，額外獲得一個歐聯名額，此席位放在英超排名上，代表第5位都有參格資格。而這個額外名額的原則是給予英超排名最高而沒有歐聯資格的球隊，按照這規盯，如果阿士東維拉最終排第5，同時贏得歐霸冠軍，他們就會以歐霸盟主身份出戰下屆歐聯，這個額外席位就會遞降到英超第6位，到時就有6隊出戰歐聯。

維拉奪歐霸兼英超第5，第6位就踢歐聯。路透社
維拉奪歐霸兼英超第5，第6位就踢歐聯。路透社
維拉奪歐霸兼英超第5，第6位就踢歐聯。路透社
維拉奪歐霸兼英超第5，第6位就踢歐聯。路透社

6至14位共9隊都有機會

以現時的排名，以50分排第6位的白禮頓就會成為幸運兒，最近於英超連輸5場跌到第8位的車路士，參加歐聯仍未絕望。同時第14位的紐卡素有42分，僅落後白禮頓8分，在尚餘4輪下6至14位之間的9支球隊都有機會出戰歐聯，競爭相當激烈。

車路士還有機會踢歐聯。美聯社
車路士還有機會踢歐聯。美聯社

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