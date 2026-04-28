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英超｜曼聯左閘勞基梳爾傷出 爭入英格蘭世界盃大軍添變數

足球世界
更新時間：13:37 2026-04-28 HKT
發佈時間：13:37 2026-04-28 HKT

英格蘭國家隊在今夏世界盃的備戰，再遇打擊！在周一晚曼聯對陣賓福特的英超比賽中，正力爭重返「三獅軍團」的左後衛勞基梳爾（Luke Shaw），在比賽末段因傷被換出，為其世界盃前景蒙上了一層厚厚的陰影。

無對抗下受傷 情況令人憂慮

現年30歲的勞基梳爾，今季在曼聯的表現非常穩定，在英超賽事中場場正選。然而，在今仗進行至70多分鐘時，他在沒有任何明顯碰撞或意外的情況下，突然坐在地上，並需接受隊醫治理。雖然他最終能自行步離球場，但其受傷時的表情，以及他刻意用球衣掩蓋嘴巴與隊醫交談（以防被讀唇）的舉動，都令外界對其傷勢感到憂慮。

杜曹麾下仍未獲召

自從德國名帥杜曹（Thomas Tuchel）接掌英格蘭帥印以來，勞基梳爾至今仍未獲得任何一次徵召。然而，憑藉其在曼聯的出色表現，他一直被視為爭奪26人世界盃大軍名單的有力競爭者之一。杜曹早前在被問及為何不徵召梳爾時，曾表示：「這些艱難的決定，是這份工作的一部分。」

關鍵時刻受傷實不幸

不過，杜曹在去年八月時，亦曾為梳爾留下一線希望。他當時說：「這是一個非常接近的決定。我只是想讓他有更多的上陣時間。他看起來非常健康，非常堅定。我認為他有能力及經驗，能立即讓我們變得更好。」
如今，勞基梳爾已在球會獲得穩定的上陣時間，不幸在此關鍵時刻受傷，無疑令其世界盃之夢再添變數。

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