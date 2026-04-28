英超│施斯高入球上雙 觸發條款曼聯俾多400萬歐羅 總身價超8000萬歐羅

曼聯前鋒班捷文施斯高(Benjamin Sesko)在周一英超主場2:1擊敗賓福特時攻入一球，本季聯賽入球數達到10球，他喜言加盟紅魔首季有雙位數入球是莫大榮幸。而紅魔亦因此子的出場次數和入球數字高，根據當初的轉會條款需向前球會RB萊比錫額外支付400萬歐羅，令其轉會總費達到8050萬歐羅。

施斯高今季英超入球累積10球。路透社

施斯高今季英超入球累積10球。路透社

今季英超累積10球 第14人入球上雙

班捷文施斯高對賓福特時為曼聯攻入第2球，這球是他本季英超第10球，成為第14位入球上雙位數的球員，暫時並列英超射手榜第12位。這名22歲斯洛文尼亞中鋒首季登陸英超就有雙位數入球，他喜言：「我感覺非常好，因為我知道我在每場比賽都進步，能為這家球會入球，真的很開心。(入球上雙)是巨大的榮幸，我會繼續能力幫助這家球會。」對於自己的入球，他指當般奴費南迪斯持球時已準備好接應，當皮球到腳時只需沉着冷靜，停球為自己創造射門時間就可以了。」

施斯高今季英超入球累積10球。新華社

出色表現觸發轉會條款

此子的出色表現，令曼聯開心地多花400萬鎊。紅魔去夏以7650萬歐羅的基礎轉智費向RB萊比錫購入他，合約內有多項獎金條款，消息指他的出場次數和入球總數已觸發其中幾項條款，球會需額外支付400萬歐羅，令其轉會總費達到8050萬歐羅。知情人士透露，他的總轉會費最高可達8500萬歐羅。