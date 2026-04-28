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英超｜夏維斯料可趕及完季前復出 加歷查：疲態成阿仙奴爭冠最大阻礙

足球世界
更新時間：05:20 2026-04-28 HKT
發佈時間：05:20 2026-04-28 HKT

夏維斯於周六擊敗紐卡素一役傷出，《BBC》預計這名德國前鋒能夠趕及在賽季完結前復出。加歷查認為阿仙奴的疲態，令他愈來愈不看好「兵工廠」能夠贏得英超。

阿仙奴於周六以1：0擊敗紐卡素，目前以3分反先曼城回到英超榜首，但多踢一場。夏維斯於該仗上半場傷出，阿仙奴沒有列出這名德國前鋒的具體復出時間表，但《BBC》的報道指，預計夏維斯可以在阿仙奴餘下4場聯賽中，參與部份比賽；阿仙奴目前還有歐聯戰線，將於4強與馬德里體育會爭入決賽。

夏維斯於擊敗紐卡素一役傷出。法新社
夏維斯於擊敗紐卡素一役傷出。法新社
夏維斯料可趕及在賽季完結前復出。美聯社
夏維斯料可趕及在賽季完結前復出。美聯社

太易讓紐卡素製造機會

加歷查在《Monday Night Football》分析阿仙奴與紐卡素一役，認為「槍手」爭奪英超的最大阻礙並非膽量，而是疲態。他說：「不敵曼城一役，我很喜歡這隊阿仙奴的能量，但經過昨仗擊敗紐卡素後，我反而對於阿仙奴能夠贏得英超，更不被說服。」他認為在鬥紐卡素一役，阿仙奴太容易讓對方在禁區邊傳球；「喜鵲」雖然落敗，但在該仗他們在製造機會方面實在太輕易。

加歷查表示：「我認為阿仙奴在無球的情況下，是全英超表現最佳球隊。他們在狀態巔峰時，對付他們實在不容易；他們是全歐洲、在壓迫方面做得最好的一隊。但我們擔憂是他們的疲態。」阿仙奴之前向着四冠王進發，但在聯賽盃決賽不敵曼城以及足總盃出局後，尚餘兩條戰線。兵工廠於英超尚餘4場，對手為富咸、韋斯咸、般尼和水晶宮；歐聯則將與馬體會在兩回合賽事中，爭取決賽席位。

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