Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜西蒙斯前十字韌帶撕裂 收咧兼緣盡世界盃

足球世界
更新時間：05:07 2026-04-28 HKT
發佈時間：05:07 2026-04-28 HKT

沙維西蒙斯收咧，並將緣盡世界盃。這名熱刺中場於周六鬥狼隊一役因傷退下火線，昨晚證實前十字韌帶撕裂將於未來數周，西蒙斯在社交媒體發文指自己「仍在消化這個壞消息，我真的心碎了」。

料休養6至9個月

西蒙斯在鬥狼隊一役與敵軍守將曉高般奴相撞後倒地，他嘗試站起來但隨即又坐下。熱刺證實「西蒙斯右膝前十字韌帶撕裂，將於未來數周接受手術」。《BBC》報道補充，球員前十字韌帶受傷一般需要休養6至9個月。

西蒙斯對於未能為熱刺護級奮戰至最後，感到心碎。美聯社
西蒙斯對於未能為熱刺護級奮戰至最後，感到心碎。美聯社
西蒙斯需要擔架離場。美聯社
西蒙斯需要擔架離場。美聯社
西蒙斯重傷，證實收咧兼緣盡世界盃。美聯社
西蒙斯重傷，證實收咧兼緣盡世界盃。美聯社

這名荷蘭國腳於社交媒體發文：「生命可以很殘酷，今天我完全感受到。我的就此賽季報銷，我仍然在消化這件事。老實說，我真的心碎了，這一切毫無道理。我只想與球隊並肩作戰，但這連同我的世界盃夢一併溜走。我將需要一點時間回復平靜，但我會繼續全力支持隊友，毫無疑問地我們會贏出這一仗。而我亦在倒數復出的日子，請耐心等候。」

熱刺目前於英超為護級而戰，他們雖然於周六以1：0擊敗狼隊，終於取得2026年首勝，但仍以2分落後安全區、第17位的韋斯咸，目前排在第18位；聯賽尚餘4場，熱刺的對手分別是阿士東維拉、列斯聯、車路士和愛華頓。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
《寒戰1994》首映9大影帝行紅地毯  周潤發拖發嫂咀爆鄭裕玲  梁家輝傳承劉俊謙  郭富城笑爆全場
《寒戰1994》首映9大影帝行紅地毯  周潤發拖發嫂咀爆鄭裕玲  梁家輝傳承劉俊謙  郭富城笑爆全場
影視圈
8小時前
麗晶花園「請人難」聘外勞保安 業主反應大 法團：相對年輕、廣東話對答如流
麗晶花園「請人難」聘外勞保安 業主反應大 法團：相對年輕、廣東話對答如流
樓市動向
15小時前
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
旅遊
14小時前
科研實踐化繁為簡 理大及扶康會共建亞洲首個共融創新中心 殘疾人士變身自家品牌研發者
創科資訊
6小時前
李啟言父親離世丨長兄續發阿Mo最新進展繼承父遺志 李盛林牧師妻哀嘆：太突然了
李啟言父親離世丨長兄續發阿Mo最新進展繼承父遺志 李盛林牧師妻哀嘆：太突然了
影視圈
19小時前
鄭欣宜激瘦傳出戰《歌手2026》正式復工 曾傳大肚秘婚停工3年 已繼承沈殿霞6千萬遺產？
鄭欣宜激瘦傳出戰《歌手2026》正式復工 曾傳大肚秘婚停工3年 已繼承沈殿霞6千萬遺產？
影視圈
14小時前
李泳豪深夜發文悼亡母：媽我好想你 曝光施明珍貴照片承諾照顧李家鼎 頹爆開工面色發黑
李泳豪深夜發文悼亡母：媽我好想你 曝光施明珍貴照片承諾照顧李家鼎 頹爆開工面色發黑
影視圈
15小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
17小時前
香港初代韓國餐廳「新羅寶」銅鑼灣店結業！開業逾30年 曾獲米芝蓮推薦 蔡瀾曾讚：有3道菜只有這裡能做到
香港初代韓國餐廳「新羅寶」銅鑼灣店結業！開業逾30年 曾獲米芝蓮推薦 蔡瀾曾讚：有3道菜只有這裡能做到
飲食
9小時前
草蜢演唱會丨蔡一傑首揭患腦癌細節 切7cm腦瘤後得知擴散晴天霹靂：繼續搵方法醫
03:58
草蜢演唱會丨蔡一傑首揭患腦癌細節 切7cm腦瘤後得知擴散晴天霹靂：繼續搵方法醫
影視圈
23小時前