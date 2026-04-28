英超｜西蒙斯前十字韌帶撕裂 收咧兼緣盡世界盃

沙維西蒙斯收咧，並將緣盡世界盃。這名熱刺中場於周六鬥狼隊一役因傷退下火線，昨晚證實前十字韌帶撕裂將於未來數周，西蒙斯在社交媒體發文指自己「仍在消化這個壞消息，我真的心碎了」。

料休養6至9個月

西蒙斯在鬥狼隊一役與敵軍守將曉高般奴相撞後倒地，他嘗試站起來但隨即又坐下。熱刺證實「西蒙斯右膝前十字韌帶撕裂，將於未來數周接受手術」。《BBC》報道補充，球員前十字韌帶受傷一般需要休養6至9個月。

西蒙斯對於未能為熱刺護級奮戰至最後，感到心碎。美聯社

西蒙斯需要擔架離場。美聯社

西蒙斯重傷，證實收咧兼緣盡世界盃。美聯社

這名荷蘭國腳於社交媒體發文：「生命可以很殘酷，今天我完全感受到。我的就此賽季報銷，我仍然在消化這件事。老實說，我真的心碎了，這一切毫無道理。我只想與球隊並肩作戰，但這連同我的世界盃夢一併溜走。我將需要一點時間回復平靜，但我會繼續全力支持隊友，毫無疑問地我們會贏出這一仗。而我亦在倒數復出的日子，請耐心等候。」

熱刺目前於英超為護級而戰，他們雖然於周六以1：0擊敗狼隊，終於取得2026年首勝，但仍以2分落後安全區、第17位的韋斯咸，目前排在第18位；聯賽尚餘4場，熱刺的對手分別是阿士東維拉、列斯聯、車路士和愛華頓。