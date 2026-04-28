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世界盃2026｜加拿大主場出擊拼「開齋」奪首勝 隊史首席射手約拿芬大衛帶頭衝鋒

足球世界
更新時間：07:30 2026-04-28 HKT
發佈時間：07:30 2026-04-28 HKT

今年作為美加墨世界盃東道主之一的加拿大，今屆主場出擊，被編入到實力平平的B組，除了有望一雪上屆一分未得的恥辱，更有機會在祖雲達斯前鋒約拿芬大衛(Jonathan David)帶領下，突圍分組賽勇闖淘汰賽。

加拿大主場出擊拼「開齋」奪首勝。AFP
加拿大主場出擊拼「開齋」奪首勝。AFP

加拿大誓雪上屆不勝之恥 主場出擊爭隊史首勝

位列FIFA第30位的加拿大作為東道主之一，今屆是第三度參加世界盃，然而對上2次出戰世界盃分別是1986和2022年世界盃都尷尬地3敗出局，目前出戰6場依然1分未得，今屆分到實力較為普通的B組，將會對上波斯尼亞、卡塔爾和瑞士，在有主場之利下有望可以力拼「開齋」，令球迷在本土見證隊史第1分。

約拿芬大衛今季由法甲的里爾轉投祖雲達斯。AFP
約拿芬大衛今季由法甲的里爾轉投祖雲達斯。AFP

約拿芬大衛帶頭攻堅 維拉利爾雙子突擊猛攻

加國陣中大將必然提到效力意甲豪門祖雲達斯的約拿芬大衛，他今季由法甲的里爾轉投「老婦人」，對比起上季在里爾上陣49場攻入25球和12助攻，今季上陣43場僅交出8入球5助攻，但他以39球入球作為加拿大最佳射手，攻堅重任亦自然落到他身上。但他亦有2位來自西甲維拉尼爾的隊友輔助進攻，分別是前鋒奧奴華斯爾(Tani Oluwaseyi)和中場達莊保查蘭(Tajon Buchanan)，誓用用兇猛攻勢突圍而出。

 

加拿大世界盃B組賽程
日期    開賽時間(香港時間)    對手
12-06    深夜3:00    波斯尼亞
19-06    清晨6:00    卡塔爾
24-06    深夜3:00    瑞士

加拿大焦點球員
約拿芬大衛(Jonathan David)
位置：前鋒
出生日期：14-01-2000
效力球會：祖雲達斯
國際賽上陣/入球：75場/39球

約拿芬以39球入球作為加拿大最佳射手。AP
約拿芬以39球入球作為加拿大最佳射手。AP

奧奴華斯爾(Tani Oluwaseyi)
位置：前鋒
出生日期：15-05-2000
效力球會：維拉利爾
國際賽上陣/入球：22場/2球

奧奴華斯爾(Tani Oluwaseyi)。AP
奧奴華斯爾(Tani Oluwaseyi)。AP

達莊保查蘭(Tajon Buchanan)
位置：中場
出生日期：08-02-1999
效力球會：維拉利爾
國際賽上陣/入球：58場/8球

達莊保查蘭(Tajon Buchanan)。AFP
達莊保查蘭(Tajon Buchanan)。AFP

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