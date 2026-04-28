世界盃2026‧列強點評｜加拿大主場出擊拼「開齋」奪首勝 隊史首席射手約拿芬大衛帶頭衝鋒

今年作為美加墨世界盃東道主之一的加拿大，今屆主場出擊，被編入到實力平平的B組，除了有望一雪上屆一分未得的恥辱，更有機會在祖雲達斯前鋒約拿芬大衛(Jonathan David)帶領下，突圍分組賽勇闖淘汰賽。

加拿大主場出擊拼「開齋」奪首勝。AFP

加拿大誓雪上屆不勝之恥 主場出擊爭隊史首勝

位列FIFA第30位的加拿大作為東道主之一，今屆是第三度參加世界盃，然而對上2次出戰世界盃分別是1986和2022年世界盃都尷尬地3敗出局，目前出戰6場依然1分未得，今屆分到實力較為普通的B組，將會對上波斯尼亞、卡塔爾和瑞士，在有主場之利下有望可以力拼「開齋」，令球迷在本土見證隊史第1分。

約拿芬大衛今季由法甲的里爾轉投祖雲達斯。AFP

約拿芬大衛帶頭攻堅 維拉利爾雙子突擊猛攻

加國陣中大將必然提到效力意甲豪門祖雲達斯的約拿芬大衛，他今季由法甲的里爾轉投「老婦人」，對比起上季在里爾上陣49場攻入25球和12助攻，今季上陣43場僅交出8入球5助攻，但他以39球入球作為加拿大最佳射手，攻堅重任亦自然落到他身上。但他亦有2位來自西甲維拉尼爾的隊友輔助進攻，分別是前鋒奧奴華斯爾(Tani Oluwaseyi)和中場達莊保查蘭(Tajon Buchanan)，誓用用兇猛攻勢突圍而出。

加拿大世界盃B組賽程

日期 開賽時間(香港時間) 對手

12-06 深夜3:00 波斯尼亞

19-06 清晨6:00 卡塔爾

24-06 深夜3:00 瑞士

加拿大焦點球員

約拿芬大衛(Jonathan David)

位置：前鋒

出生日期：14-01-2000

效力球會：祖雲達斯

國際賽上陣/入球：75場/39球

約拿芬以39球入球作為加拿大最佳射手。AP

奧奴華斯爾(Tani Oluwaseyi)

位置：前鋒

出生日期：15-05-2000

效力球會：維拉利爾

國際賽上陣/入球：22場/2球

奧奴華斯爾(Tani Oluwaseyi)。AP

達莊保查蘭(Tajon Buchanan)

位置：中場

出生日期：08-02-1999

效力球會：維拉利爾

國際賽上陣/入球：58場/8球

達莊保查蘭(Tajon Buchanan)。AFP