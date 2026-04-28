Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026‧列強點評｜加拿大主場出擊拼「開齋」奪首勝 隊史首席射手約拿芬大衛帶頭衝鋒

足球世界
更新時間：07:30 2026-04-28 HKT
發佈時間：07:30 2026-04-28 HKT

今年作為美加墨世界盃東道主之一的加拿大，今屆主場出擊，被編入到實力平平的B組，除了有望一雪上屆一分未得的恥辱，更有機會在祖雲達斯前鋒約拿芬大衛(Jonathan David)帶領下，突圍分組賽勇闖淘汰賽。

加拿大主場出擊拼「開齋」奪首勝。AFP
加拿大主場出擊拼「開齋」奪首勝。AFP

加拿大誓雪上屆不勝之恥 主場出擊爭隊史首勝

位列FIFA第30位的加拿大作為東道主之一，今屆是第三度參加世界盃，然而對上2次出戰世界盃分別是1986和2022年世界盃都尷尬地3敗出局，目前出戰6場依然1分未得，今屆分到實力較為普通的B組，將會對上波斯尼亞、卡塔爾和瑞士，在有主場之利下有望可以力拼「開齋」，令球迷在本土見證隊史第1分。

約拿芬大衛今季由法甲的里爾轉投祖雲達斯。AFP
約拿芬大衛今季由法甲的里爾轉投祖雲達斯。AFP

約拿芬大衛帶頭攻堅 維拉利爾雙子突擊猛攻

加國陣中大將必然提到效力意甲豪門祖雲達斯的約拿芬大衛，他今季由法甲的里爾轉投「老婦人」，對比起上季在里爾上陣49場攻入25球和12助攻，今季上陣43場僅交出8入球5助攻，但他以39球入球作為加拿大最佳射手，攻堅重任亦自然落到他身上。但他亦有2位來自西甲維拉尼爾的隊友輔助進攻，分別是前鋒奧奴華斯爾(Tani Oluwaseyi)和中場達莊保查蘭(Tajon Buchanan)，誓用用兇猛攻勢突圍而出。

 

加拿大世界盃B組賽程
日期    開賽時間(香港時間)    對手
12-06    深夜3:00    波斯尼亞
19-06    清晨6:00    卡塔爾
24-06    深夜3:00    瑞士

加拿大焦點球員
約拿芬大衛(Jonathan David)
位置：前鋒
出生日期：14-01-2000
效力球會：祖雲達斯
國際賽上陣/入球：75場/39球

約拿芬以39球入球作為加拿大最佳射手。AP
約拿芬以39球入球作為加拿大最佳射手。AP

奧奴華斯爾(Tani Oluwaseyi)
位置：前鋒
出生日期：15-05-2000
效力球會：維拉利爾
國際賽上陣/入球：22場/2球

奧奴華斯爾(Tani Oluwaseyi)。AP
奧奴華斯爾(Tani Oluwaseyi)。AP

達莊保查蘭(Tajon Buchanan)
位置：中場
出生日期：08-02-1999
效力球會：維拉利爾
國際賽上陣/入球：58場/8球

達莊保查蘭(Tajon Buchanan)。AFP
達莊保查蘭(Tajon Buchanan)。AFP

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖掀議 女事主突改口稱「與閨蜜幻想」｜Juicy叮
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖掀議 女事主突改口稱「與閨蜜幻想」｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
特級怨種︱野蠻阿婆護短「熊孩」孫狂罵司機 天津漢2年發同一片835次訴不公
特級怨種︱野蠻阿婆護短「熊孩」孫狂罵司機 天津漢2年發同一片835次訴不公
奇聞趣事
2026-04-28 07:30 HKT
落難手機龍頭成功轉型發「光」 諾基亞股價16年高 專家解讀光通訊市場前景大｜星市攻略
落難手機龍頭成功轉型發「光」 諾基亞股價16年高 專家解讀光通訊市場前景大｜星市攻略
投資理財
5小時前
以同理心點亮不平凡 師生並肩跨越成長障礙 匡智張玉瓊晨輝學校六度榮膺行政長官卓越教學獎 陪伴學童綻放閃亮人生 點亮不平凡的軌跡：信念驅動創新改變
教育資訊
2小時前
蔡卓妍林俊賢結婚丨阿Sa坐擁5物業身家過億已立遺囑 與月入六位數老公Elvis財力大揭秘
蔡卓妍林俊賢結婚丨阿Sa坐擁5物業身家過億已立遺囑 與月入六位數老公Elvis財力大揭秘
影視圈
18小時前
《正義女神》大結局劇透 佘詩曼為繼女上庭對抗陳煒 「高成彬」下場曝光因母成魔？
《正義女神》大結局劇透 佘詩曼為繼女上庭對抗陳煒 「高成彬」下場曝光因母成魔？
影視圈
13小時前
內地客呻西貢食海鮮一肚氣？自購海鮮餐廳代加工 不滿「失蹤式上菜」被當隱形人 網民：本地人都不會去
內地客呻西貢食海鮮一肚氣？自購海鮮餐廳代加工 不滿「失蹤式上菜」被當隱形人 網民：本地人都不會去
飲食
18小時前
灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！
灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！
飲食
19小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
網傳不銹鋼煲有假貨？拆解不銹鋼廚具編號 消委會教6招防重金屬
網傳不銹鋼煲有假貨？拆解不銹鋼廚具編號 消委會教6招防重金屬
食用安全
19小時前