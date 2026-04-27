英足總「大細超」？ 卡維特利雲逃紅牌扯頭髮逃過紅牌 曼聯球迷怒轟執法雙標

英格蘭足總盃四強由車路士硬撼列斯聯，比賽期間列斯聯前鋒卡華特·利雲（Dominic Calvert-Lewin）拉扯車路士後衛古古尼亞頭髮未獲球證判罰。事件激起曼聯球迷不滿，賽後於社交媒體聲討英格蘭足總，批評球證執法「大細超」。

曼聯球迷怒轟：對我們有偏見！

網上直播截圖

列斯聯前鋒卡華特·利雲拉扯車路士後衛古古尼亞頭髮未獲球證判罰。法新社



事發於比賽中，列斯聯前鋒卡華特利雲在一次爭搶中，被鏡頭清楚捕捉到，他伸手拉扯了車路士守衛古古尼亞（Marc Cucurella）的頭髮。然而，球證對此卻視若無睹，並無作出任何判罰。這一幕，隨即在社交媒體上引發了軒然大波，尤其是曼聯的球迷，更是感到極度不滿。皆因在僅僅數周前，曼聯中堅利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）正是在對陣列斯聯的比賽中，因拉扯了卡華特利雲的頭髮，而被直接紅牌驅逐離場，其後上訴更被駁回，需停賽三場。

曼聯中堅利辛度馬天尼斯在對陣列斯聯比賽中，因拉扯了卡華特利雲的頭髮被直接紅牌驅逐離場。路透社

同樣是「扯頭髮」的動作，卻出現了截然不同的判決，令曼聯球迷怒轟英足總及球證執法存在「雙重標準」。一位球迷在X上寫道：「給馬天尼斯的紅牌，動作比這還輕！」。另一位則表示：「規則的應用明顯不一致，這對聯賽來說是壞事。」

更有激動的球迷留言：「所有人都知道，對曼聯存在偏見。現在，僅僅幾星期後，多次的拉扯頭髮（都沒有判罰），這已經沒有什麼可爭辯的了。但投訴是沒有用的，球隊應該開始對PGMOL（英格蘭專業賽事比賽官員有限公司）採取法律行動。」



英足總曾稱「扯頭髮」不可容忍



諷刺的是，英足總在上訴委員會駁回馬天尼斯上訴的書面報告中，曾明確表示，「扯頭髮」這種行為「不應被容忍」，並應「通過一致的懲罰來阻止」。然而，今次的判決，卻似乎與其說法自相矛盾。

曼聯看守領隊卡域克（Michael Carrick）早前亦曾批評對馬天尼斯的判決「令人震驚」，並認為球證應區分「觸碰」與「具侵略性的觸碰」。今次事件，再次將英超球證的執法水平及一致性問題，推上了風口浪尖。

