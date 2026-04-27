英格蘭足總盃｜領軍殺入決賽硬撼曼城 安素「洗底」成功 獲看守領隊麥法蘭力撐

車路士經歷了主帥更迭的動盪後，周日在足總盃四強憑藉臨時隊長的安素費南迪斯（Enzo Fernandez）攻入全場唯一入球，以1:0力克列斯聯，成功殺入決賽，將與曼城爭奪冠軍。賽後，看守領隊麥法蘭（Calum McFarlane）對這位阿根廷中場的表現讚不絕口，力撐他已重拾最佳狀態。

安素費南迪斯攻入全場唯一入球，以1:0力克列斯聯。路透社



從「反骨仔」到英雄



對於安素而言，這場比賽無疑是一場「洗底」之戰。數周前，他因被傳出與皇家馬德里「眉來眼去」，被球會判罰內部停賽兩場，因而在八強戰中被貶為後備。同時，在前帥羅仙尼亞（Liam Rosenior）麾下，他亦因表現不濟而備受批評。在羅仙尼亞被解僱後，安素更被指是沒有在社交媒體上，對前主帥表示任何支持的球員之一。

然而，在今仗的關鍵時刻，他卻挺身而出，戴上隊長臂章，並在比賽中接應傳中，於遠柱頭槌破網，一箭定江山，以英雄的姿態，帶領球隊走出五連敗的陰霾。



麥法蘭：他是天生的贏家

賽後，看守領隊麥法蘭毫不猶豫地將「全場最佳球員」的榮譽給予了安素，並對其委以隊長重任的決定，作出了解釋：「他是天生的贏家，他才華橫溢，鬥志旺盛，對這個團隊來說非常重要。關於讓安素擔任隊長，我很清楚自己是臨時教練，而安素是這家球會的副隊長。所以，既然列斯占士（Reece James）無法上陣，我便毫不猶豫地讓他擔任隊長。」

麥法蘭更對安素的入球讚譽有加：「我在賽後對他說，『你喜歡為我頂入遠柱的入球』，他只是笑了。他做得非常好，整個賽季都是如此。這是他最大的特點之一，他的跑動時機、彈跳能力及頭槌技術都非常出色。」



一場勝仗扭轉頹勢

麥法蘭相信，這場勝利對車路士來說，足以改變整個球季的走勢。他說：「取得勝利很重要，我認為這完全改變了團隊內部的感覺，這可能更重要，並給予我們在接下來五場比賽中前進的信心。」

