Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西乙｜護級大戰演變成拳賽 薩拉戈薩門將「泰臣上身」右勾拳KO對手(有片)

足球世界
更新時間：11:39 2026-04-27 HKT
發佈時間：11:39 2026-04-27 HKT

西班牙乙組聯賽上演了極度火爆的一幕！周日的阿拉貢打吡戰中，薩拉戈薩門將安特拿達（Esteban Andrada）在一次衝突中，竟然模仿拳王泰臣（Mike Tyson），以一記兇狠的右勾拳，將對手侯爾斯卡後衛佐治佩列度（Jorge Pulido）擊倒在地，事件隨即引發了一場數十人參與的大規模混戰。

兩黃變直紅 拳擊影片瘋傳

事發於比賽末段，當時安特拿達已因推倒佩列度，領到第二面黃牌被罰離場。然而，這位阿根廷門將並未就此罷休，在佩列度站起來後，他竟然追上前，向對方臉部揮出致命一拳，佩列度應聲倒地。
這一幕徹底點燃了雙方的怒火，兩隊球員及職員隨即衝入場中，互相推撞，場面極度混亂。混亂中，侯爾斯卡的門將丹尼爾占美尼斯（Daniel Jimenez）亦因向安特拿達的後腦揮拳報復，同樣被罰離場。最終，侯爾斯卡在這場充滿火藥味的打吡戰中，以1:0勝出。

護級大戰壓力爆煲

這場衝突，令這場本已因護級形勢而充滿張力的比賽，徹底失控。侯爾斯卡贏波之後以36分排尾4，薩拉戈薩少1分排尾二，兩隊同身處降班區域，在聯賽僅餘五輪的情況下護級形勢告急。

肇事門將道歉：失去理智

賽後，35歲的肇事門將安特拿達公開道歉：「我對發生的事情感到非常抱歉。這對球會、球迷，尤其對我這樣的職業球員來說，都不是一個好形象。我失去了理智，並以那種方式作出反應。我向佩列度道歉，因為我們是同業。我願意承擔聯賽可能給予我的任何後果。」
雙方主帥均對事件表示遺憾。薩拉戈薩主帥大衛拿華路（David Navarro）說：「這一切都令人遺憾，有些底線是我們不能跨越的。」而侯爾斯卡主帥荷西路爾斯（Jose Luis）則形容，這是「完全失控」的行為。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
方嘉柏周三谷戰派出五駒上陣。
莫雷拉請假 方嘉柏倚重三騎師
馬圈快訊
18小時前
謝賢再被爆「爺孫戀」秘聞 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收謝婷婷珠寶附「歸還通知」
謝賢再被爆「爺孫戀」秘聞 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收謝婷婷珠寶附「歸還通知」
影視圈
4小時前
茶皇殿44折歎海鮮餐！$98起歎齊即撈肉蟹+乳鴿+小菜燉湯 54折豪食片皮鴨配龍蝦桶蠔
連鎖酒家44折海鮮餐優惠！$98起歎齊即撈肉蟹+乳鴿+小菜燉湯 54折豪食片皮鴨配龍蝦桶蠔
飲食
17小時前
TVB主持蔡國威自爆屙血尿：係好恐怖，全部都係血紅色 親述入院驚魂 或需做手術
TVB主持蔡國威自爆屙血尿：係好恐怖，全部都係血紅色 親述入院驚魂 或需做手術
影視圈
15小時前
香港麗晶酒店自助餐劈價！低至$271起任食龍蝦/鮑魚/鱈場蟹/拖羅/三文魚子/鴨肝/花膠 指定信用卡再減$304
香港麗晶酒店自助餐劈價！低至$271起任食龍蝦/鮑魚/鱈場蟹/拖羅/三文魚子/鴨肝/花膠 指定信用卡再減$304
飲食
17小時前
草蜢紅館演唱會開鑼 台下巨星雲集媲美金像獎 李嘉欣關之琳激罕同場 袁詠儀張智霖拍拖睇騷
草蜢紅館演唱會開鑼 台下巨星雲集媲美金像獎 李嘉欣關之琳激罕同場 袁詠儀張智霖拍拖睇騷
影視圈
15小時前
05:48
星島申訴王｜超齡無法獲政府藥物資助 肌肉萎縮港男北上買平藥撐起抗病路
申訴熱話
5小時前
蓮塘口岸酒樓｜精選6大高質茶樓 港人北上飲茶首選 人均¥75起 一間長者免茶位
蓮塘口岸酒樓｜精選6大高質茶樓 港人北上飲茶首選 人均¥75起 一間長者免茶位
旅遊
2026-04-25 15:59 HKT
作弊概念股遭AI處決 股價累跌99% 李澤楷沽得快好世界｜藍血工廠
作弊概念股遭AI處決 股價累跌99% 李澤楷沽得快好世界｜藍血工廠
股市
23小時前
鑽石山站躁漢推跌情侶再連環出手 紋身男護花怒斥：你而家打女人呀！
01:18
鑽石山站躁漢推跌情侶再連環出手 紋身男護花怒斥：你而家打女人呀！
突發
13小時前