西乙｜護級大戰演變成拳賽 薩拉戈薩門將「泰臣上身」右勾拳KO對手(有片)

西班牙乙組聯賽上演了極度火爆的一幕！周日的阿拉貢打吡戰中，薩拉戈薩門將安特拿達（Esteban Andrada）在一次衝突中，竟然模仿拳王泰臣（Mike Tyson），以一記兇狠的右勾拳，將對手侯爾斯卡後衛佐治佩列度（Jorge Pulido）擊倒在地，事件隨即引發了一場數十人參與的大規模混戰。

🔥👀 ¿Cuántas fechas de suspensión creen que le van a dar a Esteban Andrada? pic.twitter.com/h9AA6lTn7Y https://t.co/JNphShuRyS — PaseClave (@paseclave__) April 26, 2026

Esteban Andrada, hoy arquero del Zaragoza, fue EXPULSADO, SE VOLVIÓ LOCO Y LE PEGÓ UNA PIÑA en la cara al capitán del Huesca.



INSÓLITO TODO. 😳🇦🇷🇪🇸 pic.twitter.com/7wfO12gMFi — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 26, 2026

兩黃變直紅 拳擊影片瘋傳

事發於比賽末段，當時安特拿達已因推倒佩列度，領到第二面黃牌被罰離場。然而，這位阿根廷門將並未就此罷休，在佩列度站起來後，他竟然追上前，向對方臉部揮出致命一拳，佩列度應聲倒地。

這一幕徹底點燃了雙方的怒火，兩隊球員及職員隨即衝入場中，互相推撞，場面極度混亂。混亂中，侯爾斯卡的門將丹尼爾占美尼斯（Daniel Jimenez）亦因向安特拿達的後腦揮拳報復，同樣被罰離場。最終，侯爾斯卡在這場充滿火藥味的打吡戰中，以1:0勝出。

護級大戰壓力爆煲

這場衝突，令這場本已因護級形勢而充滿張力的比賽，徹底失控。侯爾斯卡贏波之後以36分排尾4，薩拉戈薩少1分排尾二，兩隊同身處降班區域，在聯賽僅餘五輪的情況下護級形勢告急。

肇事門將道歉：失去理智

賽後，35歲的肇事門將安特拿達公開道歉：「我對發生的事情感到非常抱歉。這對球會、球迷，尤其對我這樣的職業球員來說，都不是一個好形象。我失去了理智，並以那種方式作出反應。我向佩列度道歉，因為我們是同業。我願意承擔聯賽可能給予我的任何後果。」

雙方主帥均對事件表示遺憾。薩拉戈薩主帥大衛拿華路（David Navarro）說：「這一切都令人遺憾，有些底線是我們不能跨越的。」而侯爾斯卡主帥荷西路爾斯（Jose Luis）則形容，這是「完全失控」的行為。