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英超│林柏特重返車路士執教？ 舊隊友呼籲不要接手 道出關鍵因素

足球世界
更新時間：07:30 2026-04-27 HKT
發佈時間：07:30 2026-04-27 HKT

車路士日前辭退羅仙尼亞後，提升助教麥法蘭為看守教頭，領軍至季尾。後者雖在周日英格蘭足總盃決賽率隊擊敗列斯聯入決賽，但預計不會坐正，消息球會考慮邀請今季帶領高雲地利奪英冠冠軍的舊將林柏特接手。然而後者之前教過藍獅失敗告終，昔日與他並肩作戰的祖高爾高呼不要回歸，並指在藍獅任教沒有掌控權。

傳車路士將林柏特列入新帥候選名單

林柏特今季帶領高雲地利踢出佳績，提前鎖定成為英冠盟主，並時隔25年重返英超。據報舊會車路士將他列入新帥候選名單，排位靠前。這名一代英格蘭中場於2019至21球季曾教過藍獅，表現虎頭蛇尾；他於2023年4月再次回歸，擔任看守教頭到季尾，任內11場各賽事只得1勝2和8負，勝率低見9.1%，兩次執教都失敗。

祖高爾叫「林伯」不要接手

前車路士隊友祖高爾亦叫「林伯」不要接手：「他應該遠離車路士的帥位，那裡的誘惑在於，他熱愛這間球會，可能想回去再試一試。」祖高爾續指，車路士教頭不會取得絕對控制權，反觀在高雲地利可以全權掌控引援，可以根據自己的要求去買6、7名球員挑戰英超，留守球隊更好。

林柏特在高雲地利有控制權

而祖高爾亦可放心，林柏特在高雲地利的奪冠慶典上表達留隊意願：「我們今季領跑積分榜很長時間，並在賽季後半段持續發力。這需要一個真正強大的團隊，我們證明了這一點。球隊會繼續努力。」

林柏特在高雲地利有控制權。路透社
林柏特在高雲地利有控制權。路透社
林柏特在高雲地利有控制權。路透社
林柏特在高雲地利有控制權。路透社
林柏特在高雲地利成績美滿。路透社
林柏特在高雲地利成績美滿。路透社

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