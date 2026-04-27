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世界盃2026‧列強點評│捷克3大高佬坐鎮 死球勢成出線最大武器

足球世界
更新時間：10:00 2026-04-27 HKT
發佈時間：08:15 2026-04-27 HKT

捷克雖然於世界盃外圍賽表現平平，曾被克羅地亞大炒，更試過不敵超級魚腩法羅群島，但球隊3線主力卡列錫、湯馬士蘇錫克和柏德列舒希克季尾狀態大勇，有力領軍在實力平平的A組中突圍而出。3位高佬制空力強，不時後上頭槌入波，死球攻勢可望成為捷克於今屆決賽周的殺手鐧。

捷克足球國家隊。法新社
捷克足球國家隊。法新社

 

外圍賽表現平平無說服力

闊別世界盃舞台20年的捷克，今屆外圍賽表現並不突出，在弱隊林立的歐洲區L組只有5勝1和2負，以小組次名轉戰附加賽，曾作客1:5不敵克羅地亞，以及造訪法羅群島輸1:2。他們在附加賽佔有主場之利下，面對愛爾蘭和丹麥都和波，僅靠互射12碼過關，沒有說服力。

3大高佬季尾狀態佳

然而該隊常規主力有8人於五大聯賽效力，大部份是球隊主力有狀態保證，當中狼隊中堅卡列錫、韋斯咸中場蘇錫克和利華古遜中鋒舒希克踏入季尾越踢越好，有力在3線撐起球隊。最重要是3人身高均逾1米9，令球隊在死球攻勢中屢屢佔優，蘇錫克本季英超已入5球，剛周六對愛華頓就頂入一球；舒希克今季各賽事已入19球，近5輪德甲入6球；卡列錫以中堅身份在25場國際賽入5球，包括世盃附兩仗各入一球。

有力靠死球突圍而出

同組對手墨西哥、南韓和南非在身型上絕非捷克對手，後者隨時靠死球在A組突圍而出，取得淘汰賽資格。

捷克世界盃A組賽程


日期    開賽時間(香港時間)    對手
12-06    早上10:00    南韓
18-06    深夜12:00    南非
25-06    早上9:00    墨西哥

 

捷克焦點球員


卡列錫
位置：中堅
出生日期：20-04-1999
效力球會：狼隊
國際賽上陣/入球：25場/5球

捷克中堅卡列錫。法新社
捷克中堅卡列錫。法新社

湯馬士蘇錫克
位置：中場
出生日期：27-02-1995
效力球會：韋斯咸
國際賽上陣/入球：89場/17球

捷克中場湯馬士蘇錫克。法新社
捷克中場湯馬士蘇錫克。法新社

柏德列舒希克
位置：前鋒
出生日期：24-01-1996
效力球會：利華古遜
國際賽上陣/入球：52場/25球

捷克前鋒柏德列舒希克。法新社
捷克前鋒柏德列舒希克。法新社

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