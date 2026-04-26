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亞冠精英盃│吉達艾阿里加時贏1:0成功衛冕 町田澤維亞差一步創奇蹟 教練：實力差太遠已搏盡！

足球世界
更新時間：14:30 2026-04-26 HKT
發佈時間：14:30 2026-04-26 HKT

亞冠精英盃決賽周六(25日)在沙特阿拉伯上演，擁有主場之利的吉達艾阿里10人應戰下，法定時間與日職町田澤維亞賽和0:0，最終於加時攻入唯一入球贏1:0，成功衛冕。全隊總身價只有吉達艾阿里一成的澤維亞，首戰亞冠差一步就奇蹟封王，教練黑田剛沒有洩氣，直言球隊實力與對手相差極遠，入到決賽已是了不起的成就。

吉達艾阿里加亞冠精英盃1:0贏町田澤維亞成功衛冕。路透社
吉達艾阿里加亞冠精英盃1:0贏町田澤維亞成功衛冕。路透社
吉達艾阿里加亞冠精英盃1:0贏町田澤維亞成功衛冕。法新社
吉達艾阿里加亞冠精英盃1:0贏町田澤維亞成功衛冕。法新社

町田澤維亞身價只有吉達艾阿里10分1

吉達艾阿里坐擁門將艾度亞文迪、中場基斯爾、翼鋒馬列斯、中鋒艾雲東尼等曾在歐洲四大聯賽效力的星級外援，全隊總身價高達1億7383萬歐羅；反觀2年前才首次升上日職、今季首戰亞冠的町田澤維亞，陣中沒有名將，整隊身價僅1930萬歐羅，接近是吉達艾阿里的10分1。該隊面對衛冕的吉達艾阿里大部份時間受壓，但一直力保不失，下半場68分鐘更把握敵衛侯沙維報復式頭頂己隊球員直接領紅牌出場下，踢多一人搶回不少攻勢，可是礙於實力差距未能取得士哥，雙方法定時間互交白卷。加時上半場6分鐘，吉達艾阿里由艾布拉簡窄位射入唯一入球贏1:0，連續2年捧盃。

町田澤維亞亞冠精英盃不敵吉達艾阿里加。法新社
町田澤維亞亞冠精英盃不敵吉達艾阿里加。法新社
町田澤維亞亞冠精英盃不敵吉達艾阿里加。法新社
町田澤維亞亞冠精英盃不敵吉達艾阿里加。法新社

黑田剛：入到決賽已經係成就！

町田澤維亞差一步就能創造封王奇蹟，該隊教練黑田剛仍自豪道：「吉達艾阿里的整體實力更勝一籌，即使10人應戰下，其球員依然可以敏銳地利用場上空間製造成脅。能夠躋身決賽，本身已是一項了不起的成就。」

吉達艾阿里加亞冠精英盃1:0贏町田澤維亞成功衛冕。法新社
吉達艾阿里加亞冠精英盃1:0贏町田澤維亞成功衛冕。法新社

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