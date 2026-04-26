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西甲│巴塞隆拿2:0基達菲衛冕在望 最快下周提前封王

足球世界
更新時間：12:57 2026-04-26 HKT
發佈時間：12:57 2026-04-26 HKT

周六西甲，巴塞隆拿憑費明盧比斯(Fermin Lopez)和拉舒福特(Marcus Rashford)各入一球，作客2:0擊敗基達菲。由於次席皇家馬德里在本輪失分，巴塞在榜首有11分優勢，如果他們在下輪贏波，而銀河艦隊未能取勝，就可以提早4輪宣告衛冕成功。然而該隊教練費歷克指不會被充昏頭腦，暫時僅慶祝贏波，而非奪冠。

巴塞領先皇馬11分

巴塞今場全面控制戰局，取得75%控球率，並令基達菲沒有中目標攻門。他們於完半場前由費明盧比斯接應柏迪的妙傳打破僵局，換邊後再由拉舒福特拉開比分，最終贏2:0。次席皇家周五先出戰，作客貝迪斯於完場前失守被逼和1:1，巴塞在尚餘5輪下領先11分，衛冕在望。

下輪未分勝負 留待國家打吡決定

如果巴塞於下輪作客擊敗奧沙辛拿；銀河艇隊造訪愛斯賓奴未能全取3分，前者就可提早4輪奪冠。下輪若未能提早終結懸念，巴塞和皇馬於35輪會在後者的班拿貝球場直接交鋒，到時巴塞只要不敗都可以捧盃。對於坐擁巨大優勢，巴塞教練費歷克仍不敢放鬆：「我們僅慶祝贏波，而非提前慶祝奪冠。球隊專注於目前的工作，一切還未結束，等到該慶祝的時候就會去慶祝，但不是現在。」

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