英冠│錫周三大敗無法以正數完成賽季 最多0分破英職業球壇紀錄
更新時間：12:25 2026-04-26 HKT
發佈時間：12:25 2026-04-26 HKT
發佈時間：12:25 2026-04-26 HKT
周六英冠倒數第2輪，早已篤定降班的錫周三作客牛津聯大敗1:4，將聯賽不勝走勢增至39場。該隊今季因為財務危機被扣18分，開季至今僅取15分，目前仍是-3分，在尚餘一輪下最多只有0分，肯定無法以正數結束本賽季，創英格蘭職業聯賽單季最低分紀錄。
錫周三肯定未能以正數完成賽季
錫周三陷入嚴重財政問題，因拖欠逾100萬鎊稅款和多次欠薪，今季先後被扣分，合共扣18分。而球隊亦因財困賣走具實力球員，以致整季捱打，早前已破紀錄地於2月提早確定降班，如今在倒數第2輪作客1:4不敵牛津聯後，繼續以-3分排榜尾。在尚餘一輪下，他們肯定無法以正數結束本賽季，最多只有0分，成為英格蘭職業聯賽單季最低分球隊。英職業聯賽最低分紀錄由1899至00球季的拉夫堡，以及1904至05球季的唐卡士打共同保持，當時仍是2分制，換算成3分制是8分，仍比今季錫周三多。
尾輪對西布朗力爭季內第2勝
錫周三在45輪英冠比賽中，取得1勝12和32負，周六尾輪將會主場對西布朗，力爭取得季內第2場聯賽勝仗。
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