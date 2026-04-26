英超│阿仙奴角球入波破紀錄 唔駛「逼地鐵」靠短角球智取 紐卡素主帥：真係估唔到！（有片）

阿仙奴周六英超主場對紐卡素，靠老本行角球入波贏1:0，今季聯賽第17次憑角球取得士哥，打破英超單季紀錄。然而這個入球並非來自槍手典型的「逼地鐵」策略，而是短角球戰術由伊比爾治伊斯(Eberechi Eze)射入，客軍喜鵲教頭艾迪賀維坦言沒料到兵工廠會開短角球。

靠短角球戰術伊斯射入

今場唯一入球在上半場9分鐘出現，當時翼鋒馬度基在進攻右路準備開角球，中場馬田奧迪加特衝向角球旗拉扯紐卡素防線，前者立即地波傳予禁區內的夏維斯，這名德國中場再回傳去禁區頂，左腳將伊斯右腳燙射直飛死球破網。值得一提，槍手這個入球前還有一次角球攻勢，同樣是短角球戰術由伊斯起腳，只是偏離目標。

Third time lucky 🍀



The goal that took @Arsenal back to the top of the Premier League 📈 pic.twitter.com/Si4EvhmNTs — Premier League (@premierleague) April 25, 2026

今季英超17次角球入波破紀錄

這個入球是槍手於本季英超第17個靠角球戰術取得的入球，打破英超單季紀錄，舊紀錄是16球，由1992至93球季奧咸、2016至17球季西布朗和2023至24球季阿仙奴共同保持。而槍手本屆聯賽第10次靠角球打破僵局，將比分改寫成1:0，亦是英超的新紀錄。

紐卡素教練認估唔到開短角球

槍手近年靠「逼地鐵」式的角球，安排大量球員衝擊對方小禁區，以及阻擋敵軍門將出迎取得入球，並引來其他英超隊模仿，今仗意外地以短角球戰術智取，紐卡素主教練艾迪賀維承認估不到：「我們顯然沒料到他們會開短角球。我們本身是有準備的，但在那個時刻沒有拿出我們需要應對的方法，令對手有太多射門時間。」阿仙奴主教練阿迪達就將破紀錄的功勞歸予團隊：「這是死球教練祖華和教練團隊的功勞，他們為此付出巨大的努力、熱情和激情。球員們一直相信他們的部署能為球隊帶來優勢，球員們亦展示出色的完成質量。」