英足盃│曼城2:1修咸頓 連續4年入決賽 本土3冠王叫胡

英格蘭足總盃準決賽連續兩日於溫布萊球場上演，周六先出場的曼城在先失一球下，憑鋒將謝利美杜古和中場尼高干沙利斯各入一球，反勝2:1率先躋身決賽。藍月連續4年晉級英足盃決賽，同時他們已贏得聯賽盃冠軍，加上英超亦有不俗的捧盃機會，叫胡做本土3冠王。

曼城半力出擊先落後 連入2球反勝

曼城今仗面對英冠的修咸頓，領隊哥迪奧拿讓一眾主力如基安盧基當拿隆馬、艾寧夏蘭特、謝利美杜古、貝拿度施華先任後備休息，鋒線由埃及前鋒馬穆殊領銜，身後有菲爾科頓、雷恩達斯和卓基支援。他們大部份時間控制戰局，擁有高達70%控球率，整場共有26次射門，但久攻下一直未能撕破聖徙的防線，更被後者鋒將費安艾斯一記精彩的遠射於79分鐘先開紀錄。

連續4年入決賽 近2屆俱得亞軍

幸好藍月臨危不亂，3分鐘後就由謝利美杜古禁區頂施射扳平。到87分鐘，防守中場尼高干沙利斯轟入世界波，曼城最終反勝2:1，驚險躋身決賽。該隊連續4年晉級英足盃決賽，過去2屆分別不敵曼聯和水晶宮得亞軍，今屆力圖收復失地。而他們早前已贏下聯賽盃，英超形勢亦不俗，有力成為本土3冠王。