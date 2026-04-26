世界盃2026‧列強點評│南韓欠頂級球星 世界盃現暗湧

世界盃外圍賽以不敗姿態晉級的南韓，被編入整體實力平平的A組，卻暗湧處處。該隊主帥洪明甫重掌帥印後變陣未見成效，加上陣中頂級球星寥寥無幾，實力備受考驗。太極虎能否如2002年般奇蹟地殺入4強，還看轉戰美職的傳奇隊長孫興民。

南韓僅得4人外流歐洲五大聯賽

南韓於世盃外亞洲區第3圈B組以首名晉級，6勝4和更成為該圈唯一不敗之師。然而，太極虎欠頂級星將，在3月的國際賽中大軍僅4人於歐洲5大聯賽落班，包括金玟哉、黃喜燦和李康仁，以及唯一長居正選的緬恩斯中場李在城，不及同組捷克的8人，整體級數存疑。

變陣踢3後衛出場 曾2度大敗

另外，南韓足總兩年前委任洪明甫再任主帥，不過他甫上任就備受質疑，皆因傳媒經常提起14年世界盃他領軍於小組包艇出局的歷史，當年回國記者會球員被擲雞蛋的畫面仍記憶猶新。洪明甫近期在陣式上作出新嘗試，本來整個外圍賽都採用「4-2-3-1」陣式，但自去年9月起所有熱身賽改用3中堅陣式，結果「造就」兩場大敗，主場0:5不敵巴西及中立場0:4負科特迪瓦。

繼續靠孫興民撐起

猶幸，去夏「超前部署」加盟美職洛杉磯FC的孫興民，在南韓地位無可替代。觀乎其舊球會熱刺在這位前隊長離隊後更衣室崩塌，足證其感染力的重要性，縱這位南韓天王已33歲，但場內場外仍是太極虎的中流砥柱。

南韓世界盃A組賽程



日期 開賽時間(香港時間) 對手

12-06 早上10:00 捷克

19-06 早上9:00 墨西哥

25-06 早上9:00 南非

南韓焦點球員

金玟哉

位置：中堅

出生日期：15-11-1996

效力球會：拜仁慕尼黑

國際賽上陣/入球：77場/4球

南韓中堅金玟哉。美聯社

李康仁

位置：中場

出生日期：19-02-2001

效力球會：巴黎聖日耳門

國際賽上陣/入球：46場/11球

南韓翼鋒李康仁。美聯社

孫興民

位置：翼鋒

出生日期：08-07-1992

效力球會：洛杉磯FC

國際賽上陣/入球：144場/54球

南韓前鋒孫興民。路透社