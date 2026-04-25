港超聯｜羅䁱聰久違「開齋」盼助球隊爭足總盃 Cow Sir：寶貴一分重振士氣

周六港超聯爭標組高力北區2:2絕平榜首的傑志，最大功臣必然是射入絕平一擊的羅曉聰，對於久違的入球他亦平淡帶過，並指以球隊為先，希望可以繼續努力為球隊爭奪足總盃冠軍，而北區主帥陳志康（Cow sir）則表示今仗是重振球隊士氣的重要一戰。

羅曉聰久違開齋即救主 Cow sir望球隊保持戰意爭足總盃

今戰羅曉聰以後備上陣，並在補時階段以一球世界波助北區逼和傑志，而根據數據網站Transfermarkt顯示，阿聰上次的港超聯入波已經是2022-23賽季，當時他在效力香港U23，而被問到相隔一段時間取得入球，更是如此重要的一球的感受時，阿聰則平淡：「 當然自己入到波係開心，但係唔係對自己一個鼓舞，或者好大意義、好大感受，我就暫時還未有嗰種感覺。但好開心嘅係，呢球可以幫到球隊攞到一分，其實就已經足夠。」阿聰今季表現起伏，亦未必能每場上陣，他亦評價自己今季表現：「今季自己都有高有低，最近一輪就冇乜機會上場。今季其實都唔係自己咁多年以嚟踢得最好嘅一年，但叫做中規中矩、不過不失。希望keep住努力，我哋仲有一個盃賽要爭，希望嗰個盃賽拿到冠軍然後踢到亞洲賽。」

北區主帥陳志康則指過去幾場都可能因為運氣或把握力上不足，導致3分全失令球員感失望，Cow sir大讚今場球員表現很好，但對今場的判罰亦略有微言，慶幸球員們沒有因此受影響，Cow sir說：.「球員嘅嗰個表現同能力，可以拿返我覺得好寶貴嘅一分。雖然呢一分唔係令我哋嘅排名可以升到咩層次，但我諗士氣同埋大家付出嘅努力就唔會完全白費。」北區半場因2球12碼而陷入被動，Cow sir表示半場時有給予球員放膽進攻，所幸收得成效令球員沒有白費氣力，他也指今場令球隊重振士氣，希望可以令球員有更高戰意去出戰之後的足總盃。

記者/攝影：魏國謙