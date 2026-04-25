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英超│阿仙奴今晚對紐卡素爭取重返榜首 阿迪達信心不減 「輸曼城令我更有信心」

足球世界
更新時間：18:54 2026-04-25 HKT
發佈時間：18:54 2026-04-25 HKT

阿仙奴上輪英超作客1:2不敵曼城，後者更在剛周中贏般尼而升上榜首，槍手時隔200日失去領頭羊地位。該隊在各項本土比賽已4連敗，今晚英超主場對紐卡素面對沉重壓力，但主教練阿迪達仍然信心不減，直指上仗鬥藍月雖輸波惟表現好，對奪冠更加有信心。(Viu 96台、Now621、611台周日凌晨0:30直播)

輸曼城後對奪冠更有信心

過去兩輪英超阿仙奴連輸曼城和般尼茅夫，加上之前於聯賽盃和足總盃分別不敵藍月及修咸頓，本土比賽已4連敗，更因為藍月在周中英超擊敗般尼，而失去榜首席位。今場對紐卡素，槍手面對沉重打擊，阿迪達信心不減：「比賽結束後，更衣室裡的反應我非常喜歡，我能感覺到我們比賽前更加確信我們能夠奪冠。這一周很漫長，對我們來說很不尋常。這星期倫敦的陽光很好，我們利用這段時間來充電和恢復。」

阿迪達：今場起踢出自己的足球﹗

阿迪達同時指今場的分析時間不多，只在本周初花了些少時間，之後就專注自己，做好戰術等細節，並指要由今場起踢出自己的足球，交出應有的表現。

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